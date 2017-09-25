Şenol Güneş: 'Beni sevmenize ihtiyacım yok'

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Bir anlamını bilmiyorum. Kamuoyuna bilgilendirmeyi siz veriyorsunuz ben veriyorum. Ben kimseyle konuşmuyorum, beyenaat vermiyorum. Kimseye davada açmıyorum. Ne oyuncularla ilglii ne de ötekilerle ilgili bir bilgim yok."

'Beni sevmenize ihtiyacım yok'

Konuşmalarımla ilgili yeri geldiği zaman konuşacağım. Şu an bunu yapmamın kimseye Beni sevmenizi beklemiyorum, ihtiyacım da yok. Ülkenizi sevin, kendinizi sevin beni sevmeseniz de olur. Kiev maçında da oldu, Napoli maçında da oldu. Sezon başından bri hakemle ilgili

'beIN Sport bu işleri iyi yapıyor'

"70. dakika falandı sanırım hiç birinde tepkimiz olmadı. Para atıldı yine bir şey yapmadık. Caner provakasyon yapmadı sadece dizlerinin üstüne çöküp taraftarı selamladı. Buna belki bir şey diyenler olabilir. Lens'i beklettim sonradan aldım. Ali Palabıyık ile ilgili olanları biliyorsunuz. Kendi seyircimiz önünde burada ki maçta neler yaptığınızı biliyorsunuz. Artistlik yapıp neden çalmıyorsun dedim. beINSport sağolsun hemen yakından çekim yapmış, bu işleri iyi yapıyorlar."

'Size yine malzeme verdik'

Size lazım olan malzemeyi yine vermiş olduk. Stattan çıkarken anama yine küfür ettiler olsun biz küfür yemeye müsait bir milletiz. Başkasına gelince kafalarına göre saha kapatma cezası veriyorlar. Maçla ilgili bir beklentiniz yok. Gündemi değiştiriyorsunuz. Dönerken hakeme tepki gösterdim. Olumsuz olan bir şeyi kabul etmek, doğru bulmak doğru değil. Doğru olan veya bulan varsa yapsın.

"İlk 11 için kararımı vermedim. Yarın gereken kişilerle görüşüp kararımı vereceğim. Yarın yazarsınız..."