Şenol Güneş açıkladı: Türk olduğunu bilmiyordum...

Tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle başladı: 'Bugün 18 Mart. Çanakkale Şehitleri'ni anma günü. Vatanın bağımsızlığı için kendini feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Moldova ve Arnavutluk maçlarıyla yeni bir dönem başlıyor. İlk hedefimiz 2020 Avrupa Elemeleri'ne katılmak olacak.'

GÖREVE DAHA ÇOK KATKI YAPMAK İÇİN BAŞLAYACAĞIZ

Milli Takım için emek harcayanlara teşekkür eden Güneş, 'Geçmişten günümüze Milli Takım için emek veren tüm başkanlara, teknik adamlara, personel ve medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu duruma onların sayesinde geldik. Yeni bir döneme onlardan aldığımız göreve daha çok katkı yapmak için başlayacağız' dedi.

DÜNYA KUPASI VE AVRUPA KUPASI HEDEFLERİ İÇİN BURADAYIM

Milli Takım'daki planları, beklentileri ve kendisine yöneltilen sorular hakkında konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

'Ortak doğrular bizim için önemli. Düş kuralım ama bu düşleri satmayalım. Yapabileceklerimiz üzerinden olmalı. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefleri için buradayım. Avrupa Dünya Şampiyonlaları'na uzaktan mı bakacağız yoksa içinde mi olacağız? Tartışmaları yapalım, birbirimize kızalım ama bu şampiyonalarda olalım. Türk futbolunun ekolünü ve sistemini birlikte kuralım. Ülkemizde çok değerli teknik adamlar ve oyuncular var. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Çocuklarımıza ne vereceğiz, ne miras bırakacağız? Bunların hepsi birlik beraberlik içinde oldu. Hepimiz değişmeli ve gelişmeliyiz, hepimizin gurur duyacağı bir milli takım için herkese söz veriyorum. Biz kültürünü oluşturacağım. Ayrıştırıcılığı kesinlikle sevmiyorum. Hem iyi oynayacağız hem iyi sonuçlar alacağız. Futbolu barış ve kardeşilik içinde oynayacağız... Karakterli, yetenekli ve zeki oyunculara sahibiz. İnsanlar mutlu ve umutlu olmak istiyor ülkemizde. En büyük arzum ülkemin tüm insanlarının gülmesi. Biz büyük bir ülkeyiz neden en iyi olmayalım? İnsanlığa ve dünyaya sevgiyi öğretelim. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Özgürlük ve cesaret başarının anahtarı olacak. Milli Takım'da hazır olan her futbolcuya şans gelecektir.

ARAMIZDA OLMAYANLAR KATILABİLİR

'Aramızda olmayanlar katılabilir. Aramızda olanlar geride kalabilir. İlk hedefimiz Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanmak olacaktır. Sinmişliği, bezginliği, yeniden beklentiye ve başarıya çevirmeliyiz. Bu sadece benim için değil herkesin işi olacak. Hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var. Milli takımda olan tüm futbolculara şans gelir. Yeteneklerimizi ,karakterlerimizi isteklerimizi net bir şekilde ortaya koyacağız. Burada en iyisini yapacağız. Hepimizin burada ülkenin birer askeri olacağız. Ait olma duygusu olmadan profesyonelce yapılacak olan iş bizi başarıya götürmüyor. Bugün kurulan arkadaşlığı geliştirip, iyi bir takım oluşturacağız. Mehmet Topal'ın kalmasını istedim ama tedavisi için gitmesi gerekti. Oynamasa da takımın parçası olduğunu hissetsin istedim. Şu an Cenk, Sinan Bolat ve Hakan Çalhanoğlu yolda.'

HEPSİ HEYECAN DUYMALI

'Tam kadro olarak antrenmanda olacağız. Dün bazıları maçtaydı, yorgun gelecektir. Hayırlı olsun diyorum. Ben bu kalabalığı hatırlıyorum, gördüm. İnşallah bu kalabalığı Avrupa Kupası'nda ve Dünya Şampiyonasın'da tekrar görürüz. Emre Belözoğlu, Burak, Hakan, Hasan Ali, Selçuk İnan, Arda, Caner, hepsi Milli Takım için heyecan duymalı.Olmayanların olmayacağı anlamı çıkmaz. Milli takımda herkesten faydalanabiliriz. Hepinizin görüşünü önemsiyorum. Her zaman tartışabiliriz. Hepinizle görüşmek isterim. Bu görüşmeler sonrası son kararı vereceğim. 96'da Trabzon'dan 2002'de Galatasaray'dan çok oyuncu vardı. 2002'de Dünya Kupası yaşayan bir takım değildi. Emre yaşadı bu takımda, inşallah 2020'yi de yaşar. Zorlamak da istemiyoruz tabii. 2002'deki Emre ile 2020'deki Ozan arasında fark yok. Milli Takım olarak katıldığımız ve başarılı olduğumuz turnuvalardan daha iyi durumdayız. Tesisler çok gelişti, her şey gelişti. Ama daha iyisini niye aramayalım. İlk hedef Arnavutluk ama daha ilerisine de bakacağız. Nesil farklılığı tabii olacak. Değişimler yaşanıyor. Geçmişte kalamayız. Geçmişin başarısıyla övünemeyiz. Artık yeni bir döneme başlayacağız. İnşallah gelişip 2020'de daha iyi sonuçlar alırız.'

TÜRKİYE İLK 10'DA OLMALI

'Ben Milli Takım'ın başına geçtiğimde 30. sıradaydık, bırakırken 7. Türkiye ilk 10'da olmalı. Ama kolay mı, zor. Diyorum ya geçmişte kalmayalım, düş de satmayalım. Bu yeni bir savaş. Alınan oyuncular, garanti görmesin yerini. Dışarıdakiler de umutsuz olmasın.'





OĞUZHAN MİLLİ TAKIM'IN DOĞAL PARÇASIDIR

'Emre Taşdemir... Solda Hasan Ali var ve düşünebileceğimiz Umut vardı. Caner sakattı ve şimdi olması mümkün değildi. Umut aklımda vardı. Emre benim talebim. Hoca ile de konuştum. Her konuştuğum da onun dediğini yapacağım manasına gelmez. Emre bunlardan birisi. Hasan Ali ile Emre var. Emre Taşdemir hücuma dönük daha iyi. Fiziksel özelliğiyle, yeteneğiyle iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Oğuzhan benim çok sevdiğim ve oynatamadığım bir oyuncu. Şu anda oynamasa bile burada olmasını istedim. Oğuzhan, Milli Takım'ın doğal parçasıdır. Selçuk'un da Mehmet Topal'ın da burada olmasını istedim. Bana yardımcıdan çok kaptanların yardımcılık yapmasını istiyorum. Emre Belözoğlu'nu da aldım, o da bu katkıyı yapacaktır. Görevi versem de vermesem de o sorumluluğu alacak. Yabancı oyuncular da yerli oyuncular da vergi ödemeli artık. Yabancı da yerli de aynı para birimiyle maaş almalı. İşin içine para girince güven kaybolur. Yabancı konusundan daha önemli sorun kulüplerin ekonomik ve idari yapısı. Sayı azalıyor, çoğalıyor sürekli. Önce kulüpleri düzeltmezsek yeni yabancı kuralı kısa sürede değişir.'

Teknik direktör Şenol Güneş, kendisine yöneltilen 'Yardımcınız olacak mı?' sorusunu şöyle yanıtladı:

'Geçici bir görevler göreve geldim. Şu anda resmi bir durum yok. Şu anki göreve gelirken tek başıma çıplak geldim. Analiz yapacak bir arkadaş lazımdı. Benim antrenörlerin hepsinden bilgi aldım. Şu anda herkes bana yardım ediyor. Şu anda bir yardımcıya ihtiyacım yok. İsterseniz bir yardımcı alayım, kavga ettiriyorsunuz bizi sonra malzeme çıkıyor size... Ben burayı işgal etmeye değil, burada iş yapmaya, iş yapabileceğim birileri varsa onlarla bilikte bu işi yapmaya geldim.Hıncal ağabey niye üçüncü oldunuz demişti. İnşallah bunları bir daha söyletiriz ona.'

SAVUNMA OTURUNCA GERİSİ OTURUYOR

'Asıl yapılması gereken uyumlu, birbirini tanıyan bir futbol ekibi oluşturmak. Zaten bunu yapabilsek, sorunumuz olmazdı. Çocuklar yetenekli çünkü. Biz istikrar adına verimi ya da sonucu olmayan takım yaparsak olmaz. Bizim Mili Takım ne gol atan ne de savunma yapan bir takım olarak nitelendirelemiyor. Sorun da bu zaten. Ben Milli Takım'a ilk geldiğimde 3'lü defans oynadık. Sonra Bülent Alpay ikilisine döndük. Savunma oturunca gerisi oturuyor.'

SANGARE'NİN TÜRK STATÜSÜNDE OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORDUM

'Kulüplerin Milli Takımlar ile ilgili ilgilenmesi güzel. Gelmek isteyen oyuncuların istemesi de güzel. Ben hepsinin hocasıyla görüşüyorum. Sangare mesela, Türk statüsünde olduğunu Bülent söyledi bana ben olup olmadığını bilmiyordum, artılarını eksilerini söyledi. İlerleyen dönemlerde en iyisi olur belki. Serkan alternatif şu anda. ligde başarılı giden tanıdığımız bir kaleci Mert. Tekniği ve uyumu iyi. Alınan iki kaleci tecrübeli. Ben de göreceğim. İki de genç kaleci var. Uzun vadede bunların iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Bunların ötesinde Gökhan var. Bu iki genç başarılarını devam ettirirse uzun vadede kullanırız.'

HERKESİN AYAĞA KALKMASINI İSTİYORUM

'Yeniden yapılandırma değil yeniden herkesin ayağa kalkmasını istiyorum. Yine de radikal bir değişiklik isteniyorsa yaparım, ama bu sadece benle olmaz. Bu işte pek çok ayak var, medya, ben, futbolcular, yöneticiler. Kaan ile Çağlar oynuyordu. Ozan ile Merih geliyor. Kim oynayacak bilmiyoruz. Bilsek zaten pek çok iş çözülür.'

ÖZEL HAYATI YANLIŞ

Arda Turan sorununa Şenol Güneş, 'Oyuncuları bozan biziz. Özel hayatı yanlış, o zaman zaten almayacaksın. Hukuki olarak oyuncuların suçu yok. Etik olarak olabilir. Oynamayı hak eden herkes oynar yaşına başına bakmam. Buraya peşim hükümle gelmiyorum. Arda veya Caner'in hukuken suç unsurları var mı? Yok. Hata yaptılar, düzeltme durumları var mı? Evet. Her oyuncu buraya gelebilir ama sırf oyuncuyu memnun etmek için almam. Arda Turan bu ülkenin bir oyuncusu. Takımında oynuyor. Şu anın konusu değil, olsun da istemiyorum. Olacak mı göreceğiz. Arda'yı, Emre'yi memnun edeyim diye bir şey olmaz. Bir oyuncu üretmemiz 10 sene sürüyor. Önceden beri beğendiğim bir oyuncudur. Takım üzerinde hiçbir oyuncu yoktur. Arda şimdi yok. Emre'yi aldım. Sonsuza kadar onlarla gideceğiz diye bir şey yok.' dedi.

ŞU AN NEDEN BURADAYIZ

'Türkiye'nin her ili bizim, her sahası bizim. Biz neden büyük takımların sahasına gidemeyelim, taraftarlar tepki gösteriyormuş. Bunu ortadan kaldırmak için buradayız zaten. İstanbul'un göbeğinde bir stada, semte gidemeyeceksek şu an neden konuşuyoruz? Türkiye'nin her ili bizim, her sahası bizim. Biz neden büyük takımların sahasına gidemeyelim, taraftarlar tepki gösteriyormuş. Bunu ortadan kaldırmak için buradayız zaten. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor her zaman rekabet edecektir. Rekabet kulüplerde bitmiştir. Burası başkadır. İnsanlar VAR'a güvensiz. Hakemin karar verirken özgür olması lazım. Karar verirken "Acaba vermesem mi, VAR'ı bekleyeyim" diyor. Bunu hissediyorsunuz'

ESKİYE GÖRE DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM

'Kendimi eskiye göre daha güçlü hissediyorum. Altında ezildiğim yorumlar oldu. Buna rağmen kendimi üstte görmüyorum. Görevime bakıyorum. Kadro açısından bakarsak oyuncularla bugün idmana çıkacağım.'

RUH DURUP DURURKEN ÇAĞRILINCA GELMİYOR

'Ruh durup dururken çağrılınca gelmiyor, takımdaki herkes heyecan duyarak oynamalı. Burak ve Emre ayağa kaldırmak için gelirken gençler de bunu görecek. Tek bir oyuncu takımı ateşleyemez. İlk gelen oyunculara söyledim. Hücum eden, rakibi baskı altına alan, çok pozisyona giren, rakibe pozisyon vermeyen takım istiyor musunuz? Evet. O zaman bunun için oynayacaksınız. Ruh, akılla, bilgiyle, yetenekle güçlenecek. Bu kadroyla olacağını düşünüyorum. Sen bu takımda kendi liginin üstünde oynayacaksın. Arkadaşlarınla birlikte rakipten üstün oynayacaksın.'





BENİM KARARIM OLMAZ, FİKRİM OLUR

'Fatih Terim dün akşam yabancı sınırı ile ilgili kendi kararı olduğunu, hatta kendi çıkardığını söyledi. Benim kararım olmaz, benim fikrim olur. Kararı yönetim verir. Bizim sabırsızlığımız var. Maçı kazanacaksın, az para kazanacaksın... Hiçbirini yapamayınca, yeniden istiyoruz. Bu yüzden başaramıyoruz. Biz dünya futbolunda neredeyiz? Bunları konuşmadan bir yere gelemeyiz. Bırakmaya yakın oyuncular kimse Galatasaray'da, Beşiktaş'ta gelsinler Milli Takım'da çalışsınlar. Onları kulüplere hazırlayalım. Yeni bir senaryo hazırlayalım.'

DOĞRULARI DEVAM ETTİRECEĞİZ, YANLIŞLARI DÜZELTECEĞİZ

'Lucescu da bu takıma katkı yaptı. Son kez oyuncularla da konuşacaktı ama yanlış anlaşılır diye yapmadı. Onun da buraya katkıları var. Doğrularını devam ettireceğiz, yanlışları düzelteceğiz. Milli birliktelik durduk yere olmaz. Hep birlikte yapacağız. Ben herkesi elimden geldiğince aramaya çalıştım. Gelenler de oldu. Burada bir emek veriyoruz. Yeri gelecek burası yetmeyecek. Biz yalnız da kaldık kalabalık da olduk. Bu sizin eseriniz olacak.'

2 MAÇLIK DÖNEM İÇİN PARA ALMAYACAĞIM

'Sözleşmemin maddi detaylarını muhasebeye sorun. Daha göreve başlamadım. Bu 2 maçlık dönem için hiç para almayacağımı bilebilirsiniz. İki maçımızı kazanmak için oynayacağız. Fransa ve İzlanda maçlarından birini de kazanırsak bir adım öne geçeriz ama Fransa zor bir takım elbette.'