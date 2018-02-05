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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Neymar'dan flaş sözler! Real Madrid için...

Futbol
05.02.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Sen neymişsin Mesut! Bakın ne yaptı...

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Ara transfer döneminde Arsenal ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Mesut Özil ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde Arsenal ile yeniden nikah tazeleyen Mesut Özil'le ilgili ilginç bir istatistik gün yüzüne çıktı. Buna göre kariyeri başarılarla dolu olan Türk asıllı Alman futbolcu, şimdiye dek yer aldığı tüm lig ve turnuvalarda asist krallığı yaşadı.

İlk büyük patlamasına Werder Bremen formasıyla imza atan Mesut, takımıyla 2009/10 sezonunda Bundesliga'da 17 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 asist kaydederek bu alanda zirveye yerleşti.

Bremen'de geçen başarılı sezonunu 2010 Dünya Kupası'ndaki üstün performansıyla taçlandıran Özil, bu turnuvada da 3 asist kaydederek asist kralı oldu ve aynı yaz Real Madrid'in yolunu tuttu.

Sen neymişsin Mesut Bakın ne yaptı...

ÜSTÜNLÜĞÜ KİMSEYE KAPTIRMADI
Yıldız futbolcu, asistlerine Madrid devinde de devam etti. Real'deki ilk sezonu olan 2010/11'de Şampiyonlar Ligi'nde 6 asist yapan Mesut, bu alandaki üstünlüğünü yine kimseye kaptırmadı.

Ertesi sezon Real Madrid, Jose Mourinho'nun güdümünde 100 puanla La Liga şampiyonluğuna ulaşırken Mesut da 17 asistle yine asist krallığına oturdu.

Aynı yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösteren Mesut, Almanya'yla yarı finale kadar ilerlerken takımına 7 asistle katkı sundu ve turnuvanın asist kralı oldu.

Mesut, 2013 eylülünde transfer olduğu İngiltere Premier Ligi'nde de asistlerine devam etti. Türk asıllı Alman oyuncu, Premier Lig'in 2015/16 sezonunda Arsenal formasıyla 19 asistle oynayarak kariyerine bir önemli başarı daha ekledi. (Fanatik)

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