Sen neymişsin Mesut! Bakın ne yaptı...
Ara transfer döneminde Arsenal ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Mesut Özil ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Ara transfer döneminde Arsenal ile yeniden nikah tazeleyen Mesut Özil'le ilgili ilginç bir istatistik gün yüzüne çıktı. Buna göre kariyeri başarılarla dolu olan Türk asıllı Alman futbolcu, şimdiye dek yer aldığı tüm lig ve turnuvalarda asist krallığı yaşadı.
İlk büyük patlamasına Werder Bremen formasıyla imza atan Mesut, takımıyla 2009/10 sezonunda Bundesliga'da 17 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 asist kaydederek bu alanda zirveye yerleşti.
Bremen'de geçen başarılı sezonunu 2010 Dünya Kupası'ndaki üstün performansıyla taçlandıran Özil, bu turnuvada da 3 asist kaydederek asist kralı oldu ve aynı yaz Real Madrid'in yolunu tuttu.
ÜSTÜNLÜĞÜ KİMSEYE KAPTIRMADI
Yıldız futbolcu, asistlerine Madrid devinde de devam etti. Real'deki ilk sezonu olan 2010/11'de Şampiyonlar Ligi'nde 6 asist yapan Mesut, bu alandaki üstünlüğünü yine kimseye kaptırmadı.
Ertesi sezon Real Madrid, Jose Mourinho'nun güdümünde 100 puanla La Liga şampiyonluğuna ulaşırken Mesut da 17 asistle yine asist krallığına oturdu.
Aynı yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösteren Mesut, Almanya'yla yarı finale kadar ilerlerken takımına 7 asistle katkı sundu ve turnuvanın asist kralı oldu.
Mesut, 2013 eylülünde transfer olduğu İngiltere Premier Ligi'nde de asistlerine devam etti. Türk asıllı Alman oyuncu, Premier Lig'in 2015/16 sezonunda Arsenal formasıyla 19 asistle oynayarak kariyerine bir önemli başarı daha ekledi. (Fanatik)
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