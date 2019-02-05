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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sen bir çılgınsın!

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Sen bir çılgınsın!

Dünya, ilk maçında iki gol atan Kagawa'yı konuşuyor.

BILD (ALMANYA)

Kagawa ne başladı böyle be!

L’EQUIPE (FRANSA)

2 şık gol! Hem de ne goller!

A BOLA (PORTEKİZ)

Başka dünyada gibiydi!

SPORT EXPRESS (RUSYA)

3 dakikada işkence etti...

TÜM dünyanın gözü Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa’nın üzerinde... Siyah beyazlıların 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon yıldız, önceki gün Antalyaspor deplasmanında 81’de oyuna girdikten 19 saniye sonra golünü attı ve skoru 5-1 yaptı. Kazanılan frikik sonrası 84’te topun başına geçen Kagawa, topla ikinci buluşmasında da ikinci golünü kaydetti.

Medyada manşetlere çıktı!

KARTAL, karşılaşmayı 6-2’lik skorla kazandı ama tüm dünya, Kagawa’nın performansını konuşmaya başladı. Japon yıldızın Dortmund’dan takım arkadaşı olan Manchester City’li İlkay Gündoğan, “Shinji, sen bir çılgınsın. Ne ilk maç ama! Senin için çok mutluyum kardeşim. #BoğazınSamurayı” tweet’ini attı. Alman gazetesi Bild ise, Antalya maçıyla ilgili haberinde, “Kagawa ne başladı.

"En doğru yolu izledi!"

BBC (İngiltere): Transfer olduğunda ilk 20 saniyede gol atmak muhtemelen en doğru yoldur! ·

L’Equipe (Fransa): Kagawa’dan 2 şık gol! Hem de ne goller!

A Bola (Portekiz): İlk maçında başka bir dünyadanmış gibi oynadı!

Sport Express (Rusya): 3 dakikada işkence etti!

ESPN Brezilya: Kagawa 3 dakikada 2 gol atıp ilk maçına damga vurdu.

Die Welt (Almanya): 2 kez topla buluşup 2 gol attı!

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