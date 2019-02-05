Sen bir çılgınsın!
Dünya, ilk maçında iki gol atan Kagawa'yı konuşuyor.
BILD (ALMANYA)
Kagawa ne başladı böyle be!
L’EQUIPE (FRANSA)
2 şık gol! Hem de ne goller!
A BOLA (PORTEKİZ)
Başka dünyada gibiydi!
SPORT EXPRESS (RUSYA)
3 dakikada işkence etti...
TÜM dünyanın gözü Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa’nın üzerinde... Siyah beyazlıların 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon yıldız, önceki gün Antalyaspor deplasmanında 81’de oyuna girdikten 19 saniye sonra golünü attı ve skoru 5-1 yaptı. Kazanılan frikik sonrası 84’te topun başına geçen Kagawa, topla ikinci buluşmasında da ikinci golünü kaydetti.
Medyada manşetlere çıktı!
KARTAL, karşılaşmayı 6-2’lik skorla kazandı ama tüm dünya, Kagawa’nın performansını konuşmaya başladı. Japon yıldızın Dortmund’dan takım arkadaşı olan Manchester City’li İlkay Gündoğan, “Shinji, sen bir çılgınsın. Ne ilk maç ama! Senin için çok mutluyum kardeşim. #BoğazınSamurayı” tweet’ini attı. Alman gazetesi Bild ise, Antalya maçıyla ilgili haberinde, “Kagawa ne başladı.
"En doğru yolu izledi!"
BBC (İngiltere): Transfer olduğunda ilk 20 saniyede gol atmak muhtemelen en doğru yoldur! ·
L’Equipe (Fransa): Kagawa’dan 2 şık gol! Hem de ne goller!
A Bola (Portekiz): İlk maçında başka bir dünyadanmış gibi oynadı!
Sport Express (Rusya): 3 dakikada işkence etti!
ESPN Brezilya: Kagawa 3 dakikada 2 gol atıp ilk maçına damga vurdu.
Die Welt (Almanya): 2 kez topla buluşup 2 gol attı!
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