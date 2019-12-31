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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2019 - 08:10,Son Güncelleme:/

Schalke 04’te Ozan Kabak’ın yanına Merih Demiral | Transfer haberleri

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, savunma hattında Ozan Kabak’ın yanına Merih Demiral’ı eklemek adına harekete geçti.

İtalya’da Juventus’a yakınlığı ile bilinen gazetelerin başında gelen Tuttosport, Siyah-Beyazlılar’da son dönemde teknik direktör Sarri’den formayı kapmayı başaran Merih Demiral için Alman ekibi Schalke 04’ün devreye girdiğini yazdı.

Özellikle ilk devrenin sonlarına doğru harika bir performans gösteren Galatasaray’ın eski stoperi Ozan Kabak’tan çok memnun olan Schalke’nin, Merih’i de kadrosuna katarak savunma hattının göbeğini iki Türk’ten yapmayı planladığı öne sürüldü.

Bundesliga temsilcisinin, bu transfer için devre arasında tüm imkanlarını seferber edeceği iddia edilirken, Juve yönetiminin ise kolay kolay bırakmak istemediği Merih için 40 milyon Euro (266.4 milyon TL) bonservis bedeli istediği gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)

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