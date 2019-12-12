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Futbol
12.12.2019 - 12:07, Son GÃ¼ncelleme:

Sarri'den Merih Demiral açÄ±klamasÄ±!

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Sarri'den Merih Demiral açÄ±klamasÄ±!

Juventus Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Maurizio Sarri, Merih Demiral'Ä±n oyununu beÄŸendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Spor Arena / DIÅž HABERLER -ÂÅžampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan 2-0'lÄ±k galibiyet sonrasÄ±nda konuÅŸan Ä°talyan teknik adam, defans hattÄ±nÄ±n iyi iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlar arasÄ±nda en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kan isimin Merih Demiral olduÄŸunu ifade etti.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Sarri, "DÃ¶rt defans oyuncusu da iyi iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Demiral bunlar arasÄ±nda en agresif olanÄ±ydÄ±, o yÃ¼zden sahada en Ã§ok o Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±" diye konuÅŸtu.

Sarri, Leverkusen karÅŸÄ±sÄ±nda Merih Demiral ve Daneiele Rugani'ye ÅŸans verdi. Ligde genelde De Ligt - Bonucci stoper tandemini kullanan tecrÃ¼beli teknik adam, kritik olmayan bu mÃ¼cadelede fazla kullanmadÄ±ÄŸÄ± oyuncularÄ±nÄ± gÃ¶rmek istedi.

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Merih Demiraldan geceye damga vuran hareket
Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket!

Sarriden Merih Demiral aÃ§Ä±klamasÄ±

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