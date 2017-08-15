Şansal Büyüka: 'Fatih Terim'e tazminat ödenmeyecek'

Şansal Büyülka yaşananları anlattı;



"Sayın Başkan, yönetim olarak hafta içinde Fatih hoca ile oturacağız dedi. Bu ifade bende biraz gazetecilik dürtüsü yarattı. oturdular anlaştılar ve hocanın işine son verdiler. Ben hoca anlattığı için anlatıyorum. Bu ayrılıktan doğan bir tazminat var hocanın hakettiği. İster aylık ödeme diyin ister çalışmadığı aylar diyin. Bazı çevrelerden ciddi tepkilerde geldi bu duruma daha sonra yeniden neden görüşmek istiyorlar diye araştırma yaptım. Yarın ne olur bilemem ama Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim'e tazminat ödemeyecek. Bu yazılı bir karar mı hayır ama kafalarında böyle bir karar var ve kesin... Konuştuğum insanlar var, bildiğim şeyler var. Bir hafta sonra hukuki boyutuna gidilirse hocanın burada haklılığı var." dedi.