Sandro'dan transfer itirafı geldi!
Antalyaspor'un sezon sonuna kadar Benevento'ya kiraladığı Sandro, açıklamalar yaptı. Brezilyalı orta saha, transfer itirafında bulunurken; yeni takımıyla attığı ilk golü de anlattı.
İtalyan basınına konuşan Sandro, Serie A'da son sırada yer alan Benevento'yu tercih etmesiyle ilgili olarak, "Benevento beni seçti. Benim için Serie A'da oynama adına büyük bir fırsattı. Geçmişte Napoli'ye gidebilirdim ancak olmadı. Tottenham'da çok iyi işler yaparken, menajerim bazı kulüplerin beni istediğini söyledi ancak Tottenham ayrılmamı istemedi" dedi.
Serie A'da oynadığı için mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli isim, Benevento formasıyla attığı ilk gol hakkında ise, "Serie A'da birkaç maç yaptım ve mutluyum. Attığım gol önemliydi. İlk golümün takım için yararlı olmasından dolayı çok mutlu oldum" ifadesini kullandı.
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