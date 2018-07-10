Samuel Eto'o için flaş iddia!
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'dan bonservis bedeli olmaksızın Konyaspor'a transfer olan Samuel Eto'o için Fransız medyasından dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı.
Yüksek maliyetinden dolayı Konyaspor tarafından gözden çıkarılan yıldız futbolcu için yeni bir maceranın başlamak üzere olduğuna vurgu yapıldı.
Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerin formasını giyen golcu oyuncunun gelecek sezon ABD liginde forma giyebileceğine dikkat çekildi. (Ajansspor)
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