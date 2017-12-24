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Samsunspor'un Yunan golcüsü Samaras siftah yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sezon başında Real Zaragoza'dan transfer ettiği Yunan golcu Georgios Samaras, Kırmızı-Beyazlı formayla siftah yaptı.

Hürriyet Haber
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Karadeniz ekibiyle 10. maçına çıkan 32 yaşındaki futbolcu, Ümraniye filelerini havalandırarak gol orucunu bozdu. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un, İspanya ekiplerinden Real Zaragoza'dan kadrosuna dahil ettiği Georgios Samaras, ilk golüne 10. maçında kavuştu.

Ümraniye deplasmanında 38. dakikada takımının ikinci golünü atan Yunan futbolcu, gol orucunu da bozmuş oldu. Bugüne kadar çıktığı maçta 427 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, Samsunspor formasıyla 465. dakikada gol sevinci yaşamış oldu. (Ajansspor)

Anadolu Kulüpleri

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