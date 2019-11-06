Samsunspor’dan 'Ertuğrul Sağlam' açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSamsunspor’dan 'Ertuğrul Sağlam' açıklaması
GeriFutbol Samsunspor’dan 'Ertuğrul Sağlam' açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
06.11.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Samsunspor’dan 'Ertuğrul Sağlam' açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsunspor’dan 'Ertuğrul Sağlam' açıklaması

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Hacettepe maçının ardından teknik direktör konusunu netleştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Ertuğrul Sağlam bir açıklama yapmış. Her iki başkanla da görüştüğünü, fikir alışverişinde bulunduğunu, herhangi bir teklif gelmediğini doğrulamış. Öyle bir durum da söz konusu değildi. Bu hafta da Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği süre doluyor. Yani teknik direktörsüz 14 gün boyunca kulüp kendi bildirdiği kişilerle maça çıkabiliyor. Nitekim Hacettepe maçına da bu şekilde çıkacağız. Aynı Gümüşhanespor ve Zonguldak Kömürspor maçındaki kadro ile çıkacağız. Dolayısıyla Hacettepe maçına kadar bir hoca arayışımız olmayacak. Ondan sonra da elbette bir teknik direktör anlaşması yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta mecburen bu işi tamamlayacağız" dedi.

Geçen hafta 1-2 teknik direktörle görüştüklerini ifade eden Aztopal, "Şimdiki ekiple şu anda her şey iyi gidiyor. Birbirini tanıyorlar. Geçen seneden beri beraberler. Hacettepe maçını bu ekiple tamamlayacağız. Ondan sonra durum çok daha netlik kazanacak. Geçtiğimiz hafta görüştüğümüz 1-2 teknik direktör oldu. Onlarla da gerçekleşmedi. Ondan sonra da Gümüşhanespor ve Zonguldak Kömürspor maçına çıktık. Yine bu maçlara çıkan ekiple Hacettepe maçına çıkacağız. Ardından haftaya bu iş netleşmek zorundayız" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle