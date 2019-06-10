Samsunspor'da İrfan Buz dönemi! İşte imza detayı...
Samsunspor teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
TFF 2’nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör İsmet Taşdemir’le yollarının ayırmasının ardından İrfan Buz ile anlaştı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yılport Samsunspor’un İrfan Buz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Teknik direktör Buz, 2009-2013 Olpe, 2013 Iserlohn, 2013-2014 Bursaspor (yardımcı antrenör), 2014 Bursaspor, 2014-2015 Gençlerbirliği, 2015-2017 Yeni Malatyaspor (1’inci Lig şampiyonluğu elde etti), 2017 yılında da Osmanlıspor’u çalıştırdı.
Yarın Samsun’a gelecek olan Buz'un, kırmızı-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
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