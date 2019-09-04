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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)
04.09.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Samsunspor, Gökhan Alsan'ı transfer etti

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Samsunspor, Gökhan Alsan'ı transfer etti

Samsunspor, Süper Lig’de mücadele eden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nden orta saha oyuncusu Gökhan Alsan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor, Süper Lig’de mücadele eden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nden orta saha oyuncusu Gökhan Alsan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Teknik Direktör İrfan Buz ve oyuncu Gökhan Alsan katıldı. Zorlu bir transferi gerçekleştirdiklerini belirten Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Hocamızın özellikle istediği bir oyuncuydu. Şampiyonluk yolunda çok değerli bir oyuncuyu bünyemize katmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Samsunspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Gökhan Alsan ise "Büyük Samsunspor camiasına katıldığım için çok mutluyum. Zor bir transfer oldu. Samsunspor bulunduğu yeri kesinlikle hak etmiyor. Kası süre içerisinde layık olduğu yere el birliği ile taşıyacağız" diye konuştu.

Toplantının ardından Teknik Direktör İrfan Buz, basın mensuplarının sorularını cevapladı. İlk olarak Pazar günü deplasmanda oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Gümüşhanespor maçını ve hafta sonu kendi sahalarında ağırlayacakları Pendikspor karşılaşmasını değerlendirdi. İrfan Buz, "Her şeyden önce çok mutluyuz. 3 puanımızı aldık. Futbolcu kardeşlerimin hepsini kutluyorum. Oynamayan arkadaşlarımızın enerjisi, sinerjisi ve dualarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar da bize yardımcı oluyor. Onun için dışarıda kalan arkadaşlarımızın bizim için çok değerli olduğunu bir daha belirtmek istiyorum. Biz burada her şeyi Samsunspor için yapıyoruz" dedi.

Gümüşhane’den 3 puanla döndükleri için mutlu olduğunu ifade eden Buz, "Güzel bir ambiyans yakaladık. Bugün BAL takımından biriyle de 9 kişi oynasanız bile zorlanabilirsiniz. Gümüşhane gibi zor bir deplasmanda 9 kişi ile iyi mücadele ederek 3 puanı aldık. Özellikle 2 kişi eksilen bir takıma karşı onlar da kaybetmek istemezler. O yüzden yaptığımız o mücadele çok önemliydi. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle son pozisyonda zorlamamız ve ikinci golü bulmamız çok önemliydi. Farklı bir senaryo ortaya çıktı. Aslında biz farklı bir oyun bekledik. Öncelikle öne geçtikten sonra ikinci yarı ikinci golü bulmak için daha farklı hamleler yapacaktım. Ama kırmızı kartlardan sonra oyun stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Futbolcularımız da bunu sahada tamamen harfiyen yerine getirdi. 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Pendikspor maçına iyi hazırlanacaklarını dile getiren İrfan Buz, "Bugünden itibaren sadece Pendikspor maçını düşünüyoruz. Bu maça çok iyi hazırlanacağız. Bu maçta da farklı senaryolar önümüze çıkabilir. Onun için de taraftarlarımızdan bir ricam var. Siz bize güvenin. Takımı destekleyin. Son dakikaya kadar destekleyin. Çünkü bizim bütün mücadelemizi 3 puan için vereceğimize inanabilirsiniz. Bizlerde çok erken gol bulmak isteriz. Bu ligde çok farklı faktörler ortaya çıkabilir. Gümüşhane maçını unuttuk şimdi önümüzdeki Pendikspor maçını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

DARİAN TOWNES SAMSUNSPOR’DA

Öte yandan bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Samsunspor Basketbol Kulübü, Amerikalı oyuncu Darian Townes’i de renklerine bağladı. Yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Gökhan Taştimur yönetiminde sürdüren Samsunspor Basketbol Kulübü, 2.07 boyundaki Amerikalı oyuncu Darian Townes ile her konuda anlaşmaya vararak imza attırdı. Lübnan Ligi’nde Atlas takımının formasını giyen deneyimli pivot, Samsun’a geldi. Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda Takım Menajeri Onur Gençer ve Yardımcı Antrenör Ali Burgul ile İdari Menajer Resul Akçay tarafından karşılanan Darian Townes, sağlık kontrolünden geçti. Ardından da bir yıllık sözleşmeye imzaladı.

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