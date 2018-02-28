Samsunlu yıldız, Lucescu’nun radarında!
KADIKÖYSPOR’dan Karagümrük’e transfer olan Serkan Odabaşoğlu, milli takım karmasına yer alarak Lucescu’nun radarına girdi.
A Milli takımın oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla oluşturulan karmada yer alan 23 yaşındaki Serkan Odabaşoğlu, Samsunluları gururlandırdı.
Kadıköyspor alt yapısında yetişerek Karagümrükspor’a transfer olan orta saha oyuncusu Serkan, A Milli takım antrenörü Mircea Lucescu tarafından Rivaya davet edilen 32 oyuncu arasında yer aldı. Kadıköyspor forması ile 7 yıl boyunca iyi bir performans ortaya koyan Serkan, geçen sezon Süper Ligde mücadele edene Çaykur Rizespor ile anlaşmıştı. Ancak sezon başı çalışmalarında sakatlanarak Karagümrüke dönmek zorunda kalan genç oyuncu, Lucescunun seçtiği 32 oyuncunun yer aldığı karmada yer alması dikkat çekti. Oyuncunun milli takıma seçilip seçilmeyeceği ise Lucescu’nun vereceği rapora göre belli olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle