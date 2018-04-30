Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı!
Kiev'e yolculukta son viraj! Yarın ve Çarşamba günü oynanacak maçlar sonrasında finalistler belli olacak. İşte rövanşlar öncesi son detaylar...
Real Madrid - Bayern Münih
- İlk maçı Real Madrid 2-1 kazanmıştı.
- Bayern'de Robben ve Coman sakat, Real Madrid'de ise Daniel Carvajal yok.
- Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Roma - Liverpool
- İlk maçı 5-2 Liverpool kazanmıştı.
- Liverpool'da Alex Oxlade-Chamberlain forma giyemeyecek.
- Milli oyuncumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.
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