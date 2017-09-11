Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid rüzgarı

2017-2018 sezonu yarın yapılacak maçlarla başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip, İspanya'nın Real Madrid takımı oldu.

Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 12 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi 1962, 1964 ve 1981 yıllarında çıktığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final oynadı, bunlardan 22'si kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı son iki sezonun şampiyonu Real Madrid 12, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona beşer, Ajax 4, Manchester United ve Inter üçer, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

Finalistler ve kupa sayıları

Kupada şimdiye kadar finalistlerin kupa sayları şöyle:

TAKIM FİNAL KUPA

Real Madrid 15 12

Milan 11 7

Liverpool 7 5

Bayern Münih 10 5

Barcelona 8 5

Ajax 6 4

Inter 5 3

Manchester United 5 3

Juventus 9 2

Benfica 7 2

Nottingham Forest 2 2

Porto 2 2

Celtic 2 1

Hamburg 2 1

Steaua Bükreş 2 1

Marsilya 2 1

Chelsea 2 1

Borussia Dortmund 2 1

Feyenoord 1 1

Aston Villa 1 1

PSV Eindhoven 1 1

Kızılyıldız 1 1

Reims 2 0

Valencia 2 0

Atletico Madrid 3 0

Fiorentina 1 0

Eintracht Frankfurt 1 0

Partizan 1 0

Panathinaikos 1 0

Leeds United 1 0

Saint-Etienne 1 0

Borussia Mönchengladbach 1 0

Club Brugge 1 0

Malmö 1 0

Roma 1 0

Sampdoria 1 0

Bayer Leverkusen 1 0

Monaco 1 0

Arsenal 1 0

Rekor İspanyolların

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 17 kez kazandığı kupada, İtalyanlar ve İngilizler on ikişer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE ŞAMPİYON FİNAL

İspanya 17 28

İtalya 12 28

İngiltere 12 19

Almanya 7 17

Hollanda 6 8

Portekiz 4 9

Fransa 1 6

Romanya 1 2

İskoçya 1 2

Yugoslavya 1 2

Belçika 0 1

Yunanistan 0 1

İsveç 0 1

Finaller

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SEZON ŞAMPİYON FİNALİST SONUÇ

1955-56 Real Madrid Reims 4-3

1956-57 Real Madrid Fiorentina 2-0

1957-58 Real Madrid Milan 3-2 (Uzatma)

1958-59 Real Madrid Reims 2-0

1959-60 Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3

1960-61 Benfica Barcelona 3-2

1961-62 Benfica Real Madrid 5-3

1962-63 Milan Benfica 2-1

1963-64 Inter Real Madrid 3-1

1964-65 Inter Benfica 1-0

1965-66 Real Madrid Partizan 2-1

1966-67 Celtic Inter 2-1

1967-68 Manchester United Benfica 4-1 (Uzatma)

1968-69 Milan Ajax 4-1

1969-70 Feyenoord Celtic 2-1 (Uzatma)

1970-71 Ajax Panathinaikos 2-0

1971-72 Ajax Inter 2-0

1972-73 Ajax Juventus 1-0

1973-74 Bayern Münih Atletico Madrid 1-1, 4-0

1974-75 Bayern Münih Leeds United 2-0

1975-76 Bayern Münih St. Etienne 1-0

1976-77 Liverpool B.Mönchengladbach 3-1

1977-78 Liverpool Club Brugge 1-0

1978-79 Nottingham Forest Malmö 1-0

1979-80 Nottingham Forest Hamburg 1-0

1980-81 Liverpool Real Madrid 1-0

1981-82 Aston Villa Bayern Münih 1-0

1982-83 Hamburg Juventus 1-0

1983-84 Liverpool Roma 1-1 (4-2 pen.)

1984-85 Juventus Liverpool 1-0

1985-86 Steaua Bükreş Barcelona 0-0 (2-0 pen.)

1986-87 Porto Bayern Münih 2-1

1987-88 PSV Eindhoven Benfica 0-0 (6-5 pen.)

1988-89 Milan Steaua Bükreş 4-0

1989-90 Milan Benfica 1-0

1990-91 Kızılyıldız Marsilya 0-0 (5-3 pen.)

1991-92 Barcelona Sampdoria 1-0 (Uzatma)

1992-93 Marsilya Milan 1-0

1993-94 Milan Barcelona 4-0

1994-95 Ajax Milan 1-0

1995-96 Juventus Ajax 1-1 (4-2 pen.)

1996-97 Borussia Dortmund Juventus 3-1

1997-98 Real Madrid Juventus 1-0

1998-99 Manchester United Bayern Münih 2-1

1999-00 Real Madrid Valencia 3-0

2000-01 Bayern Münih Valencia 1-1 (5-4 pen.)

2001-02 Real Madrid Bayer Leverkusen 2-1

2002-03 Milan Juventus 0-0 (3-2 pen.)

2003-04 Porto Monaco 3-0

2004-05 Liverpool Milan 3-3 (6-5 pen.)

2005-06 Barcelona Arsenal 2-1

2006-07 Milan Liverpool 2-1

2007-08 Manchester United Chelsea 1-1 (6-5 pen.)

2008-09 Barcelona Manchester United 2-0

2009-10 Inter Bayern Münih 2-0

2010-11 Barcelona Manchester United 3-1

2011-12 Chelsea Bayern Münih 1-1 (4-3 pen.)

2012-13 Bayern Münih Borussia Dortmund 2-1

2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (Uzatma)

2014-15 Barcelona Juventus 3-1

2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.)

2016-17 Real Madrid Juventus 4-1