Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bayern Münih - Real Madrid ile eşleşirken Liverpool ise Roma ise eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finalinde Marsilya - Salzburg eşleşirken Arsenal - Atletico Madrid ile eşleşti.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.
Organizasyonun son şampi?yonu İspanyol temsi?lci?si? Real Madrid, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla eşleşti. ilk maç Almanya'da oynanacak. Yarı finalin diğer müsabakasında ise İngiltere temsilcisi Liverpool ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma karşılaşacak. İlk karşılaşma, İngiltere'de gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 24-25 Nisan'da, rövanşlar ise 1-2 Mayıs'ta oynanacak. 26 Mayıs'taki final maçına ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
UEFA KUPASI'NDA DEV EŞLEŞME
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Marsilya - Salzburg eşleşirken Arsenal - Atletico Madrid ile eşleşti. Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atletico Madrid eşleşti. İlk maç, İngiltere'de oynanacak.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.
Yarı finalde ilk maçlar 26 Nisan'da, rövanşları ise 3 Mayıs'ta yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
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