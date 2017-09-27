Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! Akinfeev..

Şampiyonlar Ligi'nin en beklenen karşılaşması Paris Sain Germain ile Bayern Münih arasındaydı. Paris temsilcisi evinde oynaığı mücadeleyi 3-0 kazandı.
Ev sahibi takımın gollerini 2. dakikada Dani Alves, 31'de Edinson Cavani ve 63. dakikada Neymar kaydetti. PSG bu skorla 6 puanla zirveye yerleştirken, Bavyera ekibi 3 puanla 2. sırayı aldı.
AKINFEEV'DEN İLGİNÇ REKOR
Manchester United'ın CSKA Moskova'yı 4-1 yendiği karşılaşmada ilginç bir istatistik dikkat çekti. CSKA'nın Rus file bekçisi Igor Akinfeev 2006 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 41 maçın tamamında da gol yedi.
ÇAKIR'IN MAÇINDA CHELSEA GALİP
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği C Grubu müsabakasında Chelsea, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Atletico Madrid'in yeni mabedi Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede Atletico'nun tek golü 40'ıncı dakikada Antonie Griezmann'ın penaltıdan attığı golle gelirken, Chelsea 59'da Alvaro Morata ve 90'da Michy Batshuayi'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Günün diğer sonuçlar ise şu şekilde:
A GRUBU
Basel - Benfica: 5-0
CSKA Moskova - Manchester United: 1-4
B GRUBU
Anderlecht - Celtic: 0-3
Paris Saint-Germain - Bayern Münih: 3-0
C GRUBU
Karabağ Ağdam - Roma: 1-2
Atletico Madrid - Chelsea: 1-2
D GRUBU
Juventus - Olympiakos: 2-0
Sporting Lizbon - Barcelona: 0-1