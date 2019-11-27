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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.11.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna! iddaa'da öne çıkan...

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna! iddaa'da öne çıkan...

Barcelona ile Dortmund’un kozlarını paylaşacağı kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesine, her zaman olduğu Misli.com’da Canlı Bahis yapabileceksiniz! Üstelik Canlı Bahis kayıplarınızda %10’a varan iade yalnızca Misli.com’da...

BARCELONA - DORTMUND

Barcelona gruptaki son maçında evinde Slavia Prag ile golsüz berabere kalarak son 16’ya yükselmeyi garantileme şansını kaçırmıştı. Bu defa Dortmund karşısında kazanarak zorlu Inter deplasmanı öncesi işi bitirmek istiyorlar.

Bu sezon istediği akıcı oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan ve alıştığımız farklı skorlu galibiyetlerden uzak kalan Katalan ekibinde teknik direktör Valverde’nin geleceği tartışılıyor.

Bu maçta alınacak kötü bir sonuç tecrübeli hocanın gidişini hızlandırabilir.

Cezalı Pique’nin yanı sıra Semedo ve Alba sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Lenglet’in durumu ise şüpheli. Messi, Suarez ve Griezmann’dan oluşan ölümcül hücum hattı ise sahada olacak.

Deplasmanda mağlup olduğu Inter’i Almanya’da 2-0’dan dönerek yenen Dortmund gruptan çıkma adına avantajı ele geçirdi.

Bundesliga’da çıktığı Paderborn maçının ilk devresini 3-0 geride kapatan Alman ekibi maçı 3-3’e getirip 1 puanı kurtarsa da gidişat iyi değil.

Teknik direktör Favre de tıpkı meslektaşı Valverde gibi eleştirilerin odağında ve aynı şekilde onun da koltuğu sallantıda.

Bu karşılaşmada alınacak kötü bir sonuç ve Inter’in ikinciliği ele geçirmesi işleri Favre aleyhine bozabilir.

Paco Alcacer, Thomas Delaney, Marcel Schmelzer forma giyemeyecek. 

CANLI BAHİS'TE İŞE YARAYACAK İSTATİSTİKLER BURADA!

- Barcelona’nın La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 17 maçın 14’ünde ilk yarı gol oldu.

- Dortmund’un Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki 4 maçının 3’ünde ilk yarı gol oldu.

Şampiyonlar Liginde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna iddaada öne çıkan...

- Borussia Dortmund'un kasım ayında çıktığı 4 karşılaşma da 2.5 ÜST tamamlandı.

- Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 26 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu.

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLERE DİKKAT!

Bol alternatifli iddaa bülteninde Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen "Barcelona – Dortmund" mücadelesi için Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Barcelona galibiyetinden yana.

Karşılaşmaya bahis yapan üyelerin %59’u ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

Leganes deplasmanında geriye düşüp maçı çevirmesini bilen Barcelona, bir önceki Şampiyonlar Ligi haftasında, Camp Nou'da Slavia Prag'ın kilidini bir türlü çözememişti. Biraz felsefik bir yaklaşım olacak ama takımın "kimyası" bozuk, kazansa bile soğuk terler döktürüyor, başka bir açıklama bulamıyorum...

Dortmund ise herkesin güle oynaya kazanmasını beklediği Paderborn maçında 1 puanı, 90+2'de kurtarabildi. Orta sahadan Delaney sakat, Götze dinlendirilmişti. Savunma kaliteleri son maçlarda hiç yeterli değil.

Dortmund'un İspanya'dan hüsranla döneceğini düşünüyorum. Barça kazanır!

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Şampiyonlar Liginde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna iddaada öne çıkan...

Barcelona'lı Messi'nin Bundesliga takımlarına attığı en iyi goller! İzleyelim...

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