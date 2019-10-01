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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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SÄ±radaki Haber

Futbol
01.10.2019 - 12:54, Son GÃ¼ncelleme:

Åžampiyonlar Ligi'nde dev kapÄ±ÅŸma! "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± gol" tercihinin iddaa oranÄ±...

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Åžampiyonlar Ligi'nde dev kapÄ±ÅŸma! "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± gol" tercihinin iddaa oranÄ±...

UEFA Åžampiyonlar Ligiâ€™nde gecenin sonucu en Ã§ok merak edilen maÃ§larÄ±ndan birinde Tottenham ile Bayern MÃ¼nih karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken, her zaman olduÄŸu gibi CanlÄ± Bahis heyecanÄ±nÄ± yÃ¼ksek oranlarÄ± ve artan bahis Ã§eÅŸitleriyle Misli.comâ€™da yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z.

TOTTENHAM - BAYERN

Ä°ngiltere Premier Ligiâ€™nde bu sezon ÅŸimdiye kadar istediÄŸi performansÄ± sergileyemeyen Tottenham, zirvenin 10 puan gerisinde.

Ã–zellikle deplasmanda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± puan kayÄ±plarÄ±yla dikkati Ã§eken ekip, savunmada da ÅŸu ana kadar isteneni veremedi.

Premier Lig ve Devler Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± toplam 8 maÃ§Ä±n sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi.

Gruptaki ilk maÃ§Ä±nda Atinaâ€™da Olympiakosâ€™a konuk olan Ä°ngiliz temsilcisi, ilk yarÄ±m saatini 2 farklÄ± Ã¶nde geÃ§tiÄŸi maÃ§tan bir puanla ayrÄ±ldÄ±. TakÄ±mda Ã¶nemli bir eksik yok.

Almanya Bundesligaâ€™da Paderborn deplasmanÄ±nda 3 puan alan Bayern MÃ¼nih, yenilgisiz olarak zirvede yer alÄ±yor.

HÃ¼cum anlamÄ±nda oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§iren Alman temsilcisi, ligde ve Devler Ligiâ€™ndeki toplam 7 maÃ§Ä±n sadece 1'inde tek golde kaldÄ±.

Goretzkaâ€™nÄ±n sakat olduÄŸu konuk ekipte Perisicâ€™in de durumu ÅŸÃ¼pheli.

Ä°ki ekip Audi Cupâ€™ta finalde karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken, mÃ¼cadele 2-2 bitmiÅŸ ve sonrasÄ±nda penaltÄ±larla kazanan Ä°ngiliz ekibi Tottenham olmuÅŸtu.Â

Ã–NE Ã‡IKAN Ä°STATÄ°STÄ°KLER

- Bayern MÃ¼nihâ€™in bu sezon oynadÄ±ÄŸÄ± son 8 maÃ§Ä±n 7â€™si 2.5 ÃœST bitti.

- Tottenhamâ€™Ä±n bu sezon oynadÄ±ÄŸÄ± son 6 maÃ§Ä±n 5â€™i 2.5 ÃœST bitti.

- Tottenhamâ€™Ä±n Devler Ligiâ€™nde grup aÅŸamasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± son 7 maÃ§Ä±n 6â€™sÄ± KG VAR bitti.

Åžampiyonlar Liginde dev kapÄ±ÅŸma KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± gol tercihinin iddaa oranÄ±...

Ã–NE Ã‡IKAN BAHÄ°SLER

- Misli.com Ã¼yelerinin en Ã§ok ilgi gÃ¶sterdiÄŸi tercih konuk ekip Bayern MÃ¼nihâ€™in 3 puanÄ± almasÄ± yÃ¶nÃ¼nde...

- Bu maÃ§Ä± kuponlarÄ±na ekleyen Misli.com Ã¼yelerinin %20â€™den fazlasÄ± Alman ekibini ÅŸanslÄ± gÃ¶rÃ¼yor.

- Misli.com Ã¼yelerinin en Ã§ok ilgi gÃ¶sterdiÄŸi diÄŸer bahisler ise gollere yÃ¶nelik...

- Bu maÃ§a kuponlarÄ±ndan yer veren Ã¼yelerin %14â€™ten fazlasÄ± her iki takÄ±m da gol atar derken, %10â€™dan fazlasÄ± ise maÃ§ta en azÄ±ndan 3 gol atÄ±lÄ±r dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde.

MÄ°SLÄ°.COM YAZARI FATÄ°H DEMÄ°RELÄ° NE DÄ°YOR?

Tottenham sezona biraz dÃ¼ÅŸÃ¼k tempoda baÅŸladÄ±, ligdeki zorlu fikstÃ¼re raÄŸmen 5. sÄ±rada yer alan Londra ekibi, oyun olarak henÃ¼z iyi bir seviyede deÄŸil. Hafta sonu Southampton karÅŸÄ±sÄ±nda da 2-1 kazanmasÄ±na raÄŸmen uzun sÃ¼re vasat bir oyun ortaya koydu. Åžampiyonlar Ligi'ne 2-2'lik Olympiacos beraberliÄŸi ile baÅŸlayan Tottenham kÃ¢ÄŸÄ±t Ã¼stÃ¼nde kazanmasÄ± gereken maÃ§ta sonra ÅŸimdi denk bir rakibi yenmenin hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Bayern ise Åžampiyonlar Ligi'ne KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä± 3-0 yenerek baÅŸladÄ±, Bundesliga'da da iyi gidiyor ama MÃ¼nih temsilcisi de henÃ¼z en iyi futbolunu oynamÄ±yor.

Ä°ki takÄ±m da kolay pozisyon veriyor, bu aÃ§Ä±dan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± golleri Ã¶nerebilirim.

misli.com iOS ve Android uygulamasÄ±nÄ±Â indirmek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±nÄ±z!

Lucas Moura'dan Olympiakos aÄŸlarÄ±na nefis bir gol! Ä°zleyelim...

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