Åžampiyonlar Ligi'nde dev kapÄ±ÅŸma! "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± gol" tercihinin iddaa oranÄ±...
UEFA Åžampiyonlar Ligiâ€™nde gecenin sonucu en Ã§ok merak edilen maÃ§larÄ±ndan birinde Tottenham ile Bayern MÃ¼nih karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken, her zaman olduÄŸu gibi CanlÄ± Bahis heyecanÄ±nÄ± yÃ¼ksek oranlarÄ± ve artan bahis Ã§eÅŸitleriyle Misli.comâ€™da yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z.
TOTTENHAM - BAYERN
Ä°ngiltere Premier Ligiâ€™nde bu sezon ÅŸimdiye kadar istediÄŸi performansÄ± sergileyemeyen Tottenham, zirvenin 10 puan gerisinde.
Ã–zellikle deplasmanda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± puan kayÄ±plarÄ±yla dikkati Ã§eken ekip, savunmada da ÅŸu ana kadar isteneni veremedi.
Premier Lig ve Devler Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± toplam 8 maÃ§Ä±n sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi.
Gruptaki ilk maÃ§Ä±nda Atinaâ€™da Olympiakosâ€™a konuk olan Ä°ngiliz temsilcisi, ilk yarÄ±m saatini 2 farklÄ± Ã¶nde geÃ§tiÄŸi maÃ§tan bir puanla ayrÄ±ldÄ±. TakÄ±mda Ã¶nemli bir eksik yok.
Almanya Bundesligaâ€™da Paderborn deplasmanÄ±nda 3 puan alan Bayern MÃ¼nih, yenilgisiz olarak zirvede yer alÄ±yor.
HÃ¼cum anlamÄ±nda oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§iren Alman temsilcisi, ligde ve Devler Ligiâ€™ndeki toplam 7 maÃ§Ä±n sadece 1'inde tek golde kaldÄ±.
Goretzkaâ€™nÄ±n sakat olduÄŸu konuk ekipte Perisicâ€™in de durumu ÅŸÃ¼pheli.
Ä°ki ekip Audi Cupâ€™ta finalde karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken, mÃ¼cadele 2-2 bitmiÅŸ ve sonrasÄ±nda penaltÄ±larla kazanan Ä°ngiliz ekibi Tottenham olmuÅŸtu.Â
Ã–NE Ã‡IKAN Ä°STATÄ°STÄ°KLER
- Bayern MÃ¼nihâ€™in bu sezon oynadÄ±ÄŸÄ± son 8 maÃ§Ä±n 7â€™si 2.5 ÃœST bitti.
- Tottenhamâ€™Ä±n bu sezon oynadÄ±ÄŸÄ± son 6 maÃ§Ä±n 5â€™i 2.5 ÃœST bitti.
- Tottenhamâ€™Ä±n Devler Ligiâ€™nde grup aÅŸamasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± son 7 maÃ§Ä±n 6â€™sÄ± KG VAR bitti.
Ã–NE Ã‡IKAN BAHÄ°SLER
- Misli.com Ã¼yelerinin en Ã§ok ilgi gÃ¶sterdiÄŸi tercih konuk ekip Bayern MÃ¼nihâ€™in 3 puanÄ± almasÄ± yÃ¶nÃ¼nde...
- Bu maÃ§Ä± kuponlarÄ±na ekleyen Misli.com Ã¼yelerinin %20â€™den fazlasÄ± Alman ekibini ÅŸanslÄ± gÃ¶rÃ¼yor.
- Misli.com Ã¼yelerinin en Ã§ok ilgi gÃ¶sterdiÄŸi diÄŸer bahisler ise gollere yÃ¶nelik...
- Bu maÃ§a kuponlarÄ±ndan yer veren Ã¼yelerin %14â€™ten fazlasÄ± her iki takÄ±m da gol atar derken, %10â€™dan fazlasÄ± ise maÃ§ta en azÄ±ndan 3 gol atÄ±lÄ±r dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde.
MÄ°SLÄ°.COM YAZARI FATÄ°H DEMÄ°RELÄ° NE DÄ°YOR?
Tottenham sezona biraz dÃ¼ÅŸÃ¼k tempoda baÅŸladÄ±, ligdeki zorlu fikstÃ¼re raÄŸmen 5. sÄ±rada yer alan Londra ekibi, oyun olarak henÃ¼z iyi bir seviyede deÄŸil. Hafta sonu Southampton karÅŸÄ±sÄ±nda da 2-1 kazanmasÄ±na raÄŸmen uzun sÃ¼re vasat bir oyun ortaya koydu. Åžampiyonlar Ligi'ne 2-2'lik Olympiacos beraberliÄŸi ile baÅŸlayan Tottenham kÃ¢ÄŸÄ±t Ã¼stÃ¼nde kazanmasÄ± gereken maÃ§ta sonra ÅŸimdi denk bir rakibi yenmenin hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor.
Bayern ise Åžampiyonlar Ligi'ne KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä± 3-0 yenerek baÅŸladÄ±, Bundesliga'da da iyi gidiyor ama MÃ¼nih temsilcisi de henÃ¼z en iyi futbolunu oynamÄ±yor.
Ä°ki takÄ±m da kolay pozisyon veriyor, bu aÃ§Ä±dan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± golleri Ã¶nerebilirim.
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Lucas Moura'dan Olympiakos aÄŸlarÄ±na nefis bir gol! Ä°zleyelim...
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