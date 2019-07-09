Şampiyonlar Ligi heyecanı iddaa'ya geri döndü! Misli.com'da CANLI YAYIN...
2018-19 sezonunda Liverpool'un şampiyonluğu ile noktalanan Şampiyonlar Ligi, geri döndü. Eleme maçlarıyla yeni yıla merhaba diyoruz! Celtic'in zorlu Sarajevo karşılaşması CANLI yayınla Misli.com'da olacak! İşte detaylar...
FK SARAJEVO - CELTIC
- Dedryck Boyata bedavaya Hertha Berlin yolcusu oldu. Marvin Compper, Mikael Lustig, Emilio Izaguirre ve Christian Gamboa gibi isimler takımdan ayrıldı.
- Filip Benkovic ve Jeremy Toljan'ın kiralık kontratları sona erdi.
- Celtic, ayrılan bunca savunma odaklı isme rağmen sadece iki isimle, stopere Christopher Jullien ve sol beke Boli Bolingoli-Mbombo ile, anlaşma yaptı.
- Savunmanın önemli ismi Jozo Simunovic'in durumu maç saati netleşecek, sol bek Kieran Tierney deplasmana götürülmedi. Olivier Ntcham takımdan ayrılmak istediğini işaret eden açıklamalar yapınca menajer Neil Lennon da bu durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
- Celtic için sorunlu bir Saraybosna ziyareti olacak ama FK Sarajevo, Glasgow ekibini ne denli zorlayabilir?
- Geçen sezon forma giydiği 36 resmi maçın 20'sinde kalesini gole kapayan 98 doğumlu Vladan Kovacevic'in altı çizilebilir.
- Geçtiğimiz yıl 12 gole katkı (7 gol - 5 asist) yapan Haris Handzic ve attığı 16 golün yanına 11 de asist ekleyerek tecrübesiyle hücumu sırtlayan Mersudin Ahmetovic'i es geçmeyelim.
MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?
Boyata'nın olaylı gidişi, Ntcham'ın homurdanması, Tierney'nin gelecek belirsizliği... İskoçya'da üst üste 8 kere şampiyon olan Celtic için Saraybosna'da zor bir sezon başlangıcı olacak. İşin hücum kısmında göze çarpan bir eksik yok ama savunma tarafı beni biraz düşündürüyor. Neil Lennon da rakibi küçümsemediklerini, sonuçta şampiyon bir takım olduğunu belirten açıklamalarda bulundu. Kontrollü bir ilk yarı şaşırtmaz.
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