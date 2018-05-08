Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak!
Açılış seremonisinde Dua Lipa'nın sahne alacağı açıklandı!
"One Kiss" şarkısıyla piyasayı kasıp kavuran Dua Lipa, 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, açılış seremonisinde sahne şovu yapacak.
Post Star'ın haberine göre;
"UEFA tarafından böyle bir şeye layık görülünce çok gurur duydum. Hayatınızda böyle şeyler bir kere başınıza gelir. Taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum, unutulmaz bir şov hazırlayacağız." açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz yıl Giuseppe Meazza'da Alicia Keys sahne almıştı.
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