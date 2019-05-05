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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2019 - 01:22, Son Güncelleme:

Şampiyon Barcelona ligi önemsemiyor

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Şampiyon Barcelona ligi önemsemiyor

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, yedeklerle çıktığı Celta Vigo deplasmanında 2-0 yenildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, yedeklerden oluşan bir kadroyla çıktığı maçta, deplasmanda Celta Vigo'ya 2-0 yenildi.

La Liga'nın 36. haftasında oynanan karşılaşmada Celta'nın galibiyet golleri ikinci yarıda Maxi Gomez (Dk. 67) ve Iago Aspas'dan (Dk. 88 penaltıdan) geldi.

Celta'da forma giyen Türk futbolculardan Okay Yokuşlu, Barcelona maçında ilk 11'de sahaya çıkıp karşılaşmanın sonuna kadar oynarken, sakatlığı olan Emre Mor kadroda yer almadı.

Katalan takımının as futbolcularından Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Jordi Alba ve kaleci Marc-Andre Ter Stegen, teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle Celta maçında dinlendirilerek kadroya alınmadı.

La Liga'da kalma mücadelesi veren Celta aldığı galibiyetle puanını 40'a çıkartıp, maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Sezonun şampiyonu Barcelona ise 83 puanda kaldı.

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