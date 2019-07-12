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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.07.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Sami Khedira transferinde flaş gelişme! Anlaşma.... | Son dakika haberleri...

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Sami Khedira transferinde flaş gelişme! Anlaşma.... | Son dakika haberleri...

Rabiot ve Ramsey'nin gelmesiyle Juventus'ta yer bulma şansı kalmayan Khedira, Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak bakıyor. Juventus, tecrübeli oyuncuya kolaylık gösterecek.

Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'nin gündemine bir bomba isim daha girdi. İtalyan basını, sarı lacivertlilerin Tunus asıllı Alman yıldız Sami Khedira'yı kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu öne sürdü.

Önümüzdeki günlerde Khedira'nın satışı konusunda iki kulüp arasında anlaşmanın muhtemel olduğu belirtildi.

Juventus'un orta sahasındaki dünya starının artık, bu takımda şans bulmasının zor olduğu ifade edilirken, "Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey'nin gelişiyle artık Sami Khedira'nın oynama ihtimali çok düşük, O da bunun bilincinde. Kulübü de 32 yaşındaki yıldız oyuncuya yeni bir kariyer planlaması için kolaylık göstermek istiyor" denildi.

GEÇEN YIL 10 MAÇA ÇIKTI

Khedira'ya MLS'ten de teklif olduğu ve Juventus'un oyuncunun çıkarları için karşılıklı sözleşme feshetme hamlesine gidebileceği belirtilen haberlerde "Tecrübeli oyuncunun tercihinin ne olacağı konusu önümüzdeki hafta belirlenecek" ifadesine yer verildi.

Kariyeri başarılarla dolu Khedira, Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu başarısı yakaladı. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası var.

Khedira geçen sezon İtalya Ligi'nde 10 maçta forma giyip, 2 de gol kaydetti.

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Sami Khedira transferinde flaş gelişme Anlaşma.... | Son dakika haberleri...

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