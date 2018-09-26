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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.09.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: “Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız”

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Samet Aybaba: “Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız”

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin en iyi futbolunu kendilerinin oynadığını söylerken, "Futbolcularımın üzerinde baskı yok. Bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pazar günü deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçıyla alakalı konuşan Aybaba, “İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Sahaya her şeyi doğru yansıtıyoruz. Ama bugüne kadar 3 puanı alamadık. Futbol bu. Bunlara takılmayalım, biz çok maç kazanırız. Sivas zor bir deplasman. Ama artık kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Çalışmalarımız o yönde. Biz o maçı iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz. Takımda eksik oyuncumuz yok” diye konuştu.

“Oyuncunun idmanda görünmesi gerekiyor, onu uyguluyoruz”

Kadroda değişiklik olup olamayacağı ve Joshua John’un antrenmana çıkmasıyla ilgili soruya Aybaba, “Şu anda mevcut kadroda bugünden itibaren bir sıkıntı olmazsa değişiklik düşünmüyoruz. UEFA’nın kriterleri var. Kulüp bazılarını uyguluyor, bazılarını uygulayamıyor. Oyuncunun idmanda görünmesi gerekiyor. Biz de onu uyguluyoruz” diye cevapladı.

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“Büyük takım gibi kazanmaya çalışıyoruz”

Oyuncularının keyiflerinin yerinde olduğunu dile getiren Aybaba, kazandıkları zaman onları nasıl tutacağını bilemediğini söyledi. Gelişen bir takım olduklarını ifade eden Aybaba, “Takım iyi gidiyor. Eksikliklerimiz var. Her takım gibi hazır değiliz ya da şansa kazanmıyoruz. Bazı şeyleri zorluyoruz. Büyük takım gibi kazanmaya çalışıyoruz. Ortada aksaklıklarımız, sıkıntılarımız var. 1.5-2 sene oynamayan oyuncular var. 2-3 tanesinin her yeri ağrıyor, toparlanıyorlar. 6 haftalık süreç iyi geçti, ama yeterli değil. Gelinen süreçte puan dışında her şey bana göre iyi gidiyor” açıklamasını yaptı.

“Ligin en iyi oynayan takımıyız”

Futbolcuların üzerinde kazanamama baskısı olup olmadığı ve ligin en iyi futbolunu hangi takımın oynadığı ile ilgili soruya Aybaba, “Futbolcularımın üzerinde baskı yok. Bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımızda kazanamama düşüncesi yok. Ligin en iyi oynayan takımlarında birinciyiz. 9 tane yeni oyuncuyla, 17 tane oyuncu göndererek, altyapı oyuncularını takıma katarak yaptığı işlerden memnunum. Puan olarak yukarıya çıkmamız lazım” şeklinde cevapladı.

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Öte yandan yeşil-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, ilk 20 dakikadan sonra basın mensuplarına kapatıldı.

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