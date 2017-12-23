Samet Aybaba: Dersimize iyi çalıştık

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba mücadeleyi değerlendirdi.

, "Dersimize gerçekten iyi çalıştık. Kenarda Ouresma'nın kestiği topların ne kadar tehlikeli olduğunu çalıştık hafta boyunca önce ona gelen topları engellemeye çalıştık. Tabii engelleyemeyecektik. Kaliteli ve yetenekli bir oyuncu sonrasında gelen ortalarda eşleşmeleri doğru yapalım dedik. Eşleşmeleri doğru yaptık düşen toplara da önlem aldık. Bunlar galip gelince kolay laflar. Eğer bunları yapmamıza rağmen yenilseydik eleştirilecektik. Ama bunu keyifli hale getiren galibiyet oyunun kontrolünü elinde tutmamız mümkün değil çünkü karşımızdaki takımın kalitesi çok yüksek biz hep oyunu kontrol etmeyelim pozisyon bulalım, pozisyon üreterek bu işi bitirelim diye planladık. Gerçekten öyle oldu özellikle ikinci yarı final paslarını doğru kullanabilseydik bir kaç tane daha net pozisyonlarımız olabilirdi" dedi.

"Sanki önümüzden milli takım geçti"

Oyuncuların inanılmaz kısıtlı kadro ve düşük bütçe ile çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Aybaba, "Çok iyi şeyler yapıyorlar. Karşı takımın yedekleri ısınmaya giderken sanki önümüzden milli takım geçti. Ama demek ki özveriyle, isteyerek, coşkuyla, takımdaşlık ruhunu geliştirerek Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenebiliyoruz. İkinci yarı daha iyi hazırlanmamız lazım, takviye yapmamız lazım. Bizim amacımız göze hoş gelen, keyif veren, herkesin seyrettikten sonra mutlu olduğu mücadele eden şehrini temsil eden, sonra da Türk futboluna katkıda bulunmaya çalışan bir takım yaratmaktı. Ben bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

OTYAKMAZ: "HEDEF İLK 10"

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Oyunda hakimiyeti sağladığımızı düşünüyorum ve o süreçte de gelen gol, hak ettiğimiz bir galibiyete yol açtı. Bundan dolayı çok mutluyuz. İlk yarı itibarıyla arzu ettiğimiz puanı yakalamış durumdayız. İlk 10'un içinde yer almayı arzu ediyorduk, şimdi ise ilk 10'un içerisindeyiz. İlk hedefimizi tutturduk, yine ikinci dönemde de bu puanları toplarsak 50'in üzerinde bir puanla ilk 10'unun içerisinde kalmayı başarabiliriz diye düşünüyorum. Bugün taraftarımız da oyuncularımız da çok iyiydi. Sonucu taraftarımıza armağan etmek istiyorum. Bir emek verilirse güzel bir şey ortaya çıkıyor, onları tebrik ediyorum. Demek ki biraz daha iyi motive oluyoruz, ben de onu düşünmeye başladım. Başakşehir geldiğinde lig lideriydi. Beşiktaş da buraya geldiğinde Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkmış bir takımdı. Onlara karşı demek ki daha iyi motive oluyoruz. Kaybettiğimiz bazı maçlarda da acaba iyi motive olamadık mı diye düşünüyorum. Bakalım kader bize neyi gösterecek, ilk etapta bu ilk yarı topladığımız puanların aynısı toplarsak zaten bir şekilde takım onore olacaktır. Avrupa'yı da zorlayabiliriz ama ilk hedefimiz ilk 10'un içerisinde yer almak. Bu galibiyeti taraftara hediye ediyorum. Taraftardan başka büyük yok, onlara yeni yıl hediyesi olsun" dedi.