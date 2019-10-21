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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'da ilk sonuçlar belli oldu

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Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'da ilk sonuçlar belli oldu

Türk atlet İrem Can Ayaz, 63 kilometrelik parkurun birincisi oldu.

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda altıncı kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de ilk sonuçlar belli oldu. 

19 Ekim Cumartesi sabahı Ürgüp Meydanı’nda başlayan organizasyonda dünyanın pek çok noktasından 2.218 atlet koştu.  Orta ve kısa parkurdaki ilk 3’ler ise aşağıdaki sıralama ile şekillendi:

Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT – 63 km) Erkekler İlk 3: 
1. İrem Can Ayaz – 05.50.46 (Türkiye)2. Özgür Özdoğan – 05.59.55 (Türkiye)3. Mikhail Nikonov – 06.08.05 (Rusya)
Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT – 63 km) Kadınlar İlk 3: 
1. Manuela Soccol – 06.11.46 (Belçika)2. Jo Meek – 06.22.44 (İngiltere)3. Eve Bugler – 06.27.39 (İngiltere)
Salomon Cappadocia Short-Trail (CST – 38 km) Erkekler İlk 3: 
1. Serhii Popov – 02.51.40 (Ukrayna)2. Ahmet Arslan – 02.53.51 (Türkiye)3. Thabang Madiba – 03.01.56 (Güney Afrika)
Salomon Cappadocia Short-Trail (CST – 38 km) Kadınlar İlk 3: 
1. Olha Havlytska – 03.43.30 (Ukrayna)2. Sofiya Porokhnavets – 03.53.49 (Ukrayna)3. Aysel Aydın – 03.54.14 (Türkiye)

Medya mensupları, şampiyon atletler ile buluştu

Organizasyon öncesinde gerçekleştirilen Basın Toplantısı’nda medya mensupları ile bir araya gelen elit atletler, Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in parkur nitelikleri sebebiyle koşuculara en üst düzeyde yarış deneyimi sunduğunu belirttiler.

Katılımcılar, Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in genç koşucular ve patika koşusuna yeni başlayan kişiler için çok önemli bir fırsat olduğunu da vurguladılar. 
2019’da ITRA (International Trail Running Association) puanı en yüksek sporcu Helio Fumo, 165 kilometrelik 2019 Fuji Maratonu Kadınlar ikincisi Avusturalyalı Lou Clifton, Birleşik Krallık Hizmet Madalyası sahibi Jo Meek, Salomon Cappadocia Ultra-Trail uzun parkur rekorunu kırmaya gelecek olan Vaidas Zlabys, 2014 yılında TDS 120 km birincisi olan Teresa Nimez Peres, Belçikalı milli atlet Manuella Soccol ve Güney Afrika Trail Şampiyonası birincisi Thabang Madiba gibi elit atletler organizasyonda yer alıyor. 

Ayrıca geçtiğimiz yılların şampiyonlarından Elena Polyakova, Kemal Kukul ve “Dağların Arslanı” Ahmet Arslan gibi isimler de Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019’a katıldılar.  

Ödül Töreni, Ürgüp Meydanı’nda düzenlenecek

Fuar Alanı’nda Kapadokyalıların ve katılımcıların keyifli bir hafta sonu yaşadığı organizasyonun Ödül Töreni ve Salcano Çocuk Koşusu ise 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Salomon ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bölge turizmine 10 milyon TL’nin üzerinde katkı veren Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de, sporcuların parkurları sorunsuz tamamlaması için 500’e yakın görevli ve gönüllü görev yapıyor.  
Organizasyon ile ilgili detaylı bilgi için: https://cappadociaultratrail.com/ 

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