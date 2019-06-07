Salih Uçan, Empoli'ye veda ettiğini açıkladı!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) küme düşen Empoli'de forma giyen Salih Uçan, takımına veda etti.
Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Salih Uçan, "Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim bir yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.
Empoli'ye geçen sezon başında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, çıktığı 14 maçta 1 gol attı.
Sene 1998, Recoba'nın Empoli'ye attığı enfes golü hatırlayalım...
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