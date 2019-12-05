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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / DHA
05.12.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia

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Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia

Antalyaspor'un tecrübeli oyuncusu Salih Dursun, "Trabzonspor, çok önemli ve değerli bir camia, özellikle benim için. Trabzon maçları her zaman zor olur. Bizim açımızdan kazanmamız gereken bir maç" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde eden Antalyaspor'da tecrübeli oyuncu Salih Dursun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Dursun, "Türkiye Kupası bence çok önemli. Önemsiz gibi gözükse de çok önemli bizim için çünkü bu kupa, Avrupa'ya açılan en kolay kapı. Bunun için biz çok ciddiye alıyoruz. Final oynamak istiyoruz" diye konuştu.

"ANTALYASPOR'U HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRMEK ZORUNDAYIZ"
Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini vurgulayan Dursun, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Sahaya çıkacaksın hangi maç olursa olsun iyi mücadele etmek zorundasın. Kağıt üzerinde kazanman garanti gibi gözükse de sonuçta ciddi bir iş yapıyoruz, futbol oynuyoruz. Türkiye Kupası da bence çok önemli. Önemsiz gibi gözükse de çok önemli bizim için çünkü bu kupa, Avrupa'ya açılan en kolay kapı. Bunun için biz çok ciddiye alıyoruz. Final oynamak istiyoruz. Ligde yukarıları nasıl çıkabiliriz, bunun mücadelesini vermek istiyoruz. Evet kötü sonuçlar aldık. Futbolda var bunlar. Bir an önce toparlanıp camia olarak, hep beraber kenetlenip Antalyaspor'u hak ettiği yerlere getirmek zorundayız. İnanıyorum ki sezon sonunda ligi de iyi yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZİM AÇIMIZDAN TRABZONSPOR MÜCADELESİ, KAZANILMASI GEREKEN BİR MAÇ"
Haftasonu oynayacakları Trabzonspor maçına galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyleyen Salih Dursun, "Trabzonspor, çok önemli ve değerli bir camia, özellikle benim için. Trabzon maçları her zaman zor olur. Bizim açımızdan kazanmamız gereken bir maç, Trabzon'un da kazanması gerekiyor. Dostça bir mücadele olacak. iyi oynayan ve mücadele edenin hak ettiği bir karşılaşma olmasını diliyorum. İzleyiciler açısından da futbol seyri yüksek bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

"TOMAS HOCA ANTRENÖRLÜK KARİYERİNDE BAŞARILI OLACAK"
Son olarak Bülent Korkmaz'ın yerine göreve gelen Stjepan Tomas ile ilgili konuşan Dursun, şunları söyledi: "Tomas hoca çok pozitif ve değerli bir insan. Ben antrenörlük kariyerinde başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah başlangıcı Antalya'da hep beraber yapmış oluruz. Güzel olacağına inanıyorum"

  

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