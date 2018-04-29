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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
29.04.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Salah'a övgü dolu sözler!

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Salah'a övgü dolu sözler!

El-Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi, İngiliz takımı Liverpool'da forma giyen ve son dönemde adından çokça bahsettiren Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın, İngiltere'de İslam'la ilgili olumlu çağrışım yapmasından övgüyle söz etti.

Ezher'den yapılan açıklamada, Salah'ın güzel bir ahlakı temsil ettiği belirtilerek, "Tüm dünya son dönemde Salah'ın kaydettiği başarıyı konuşuyor. İngiltere'deki gazeteler İslam'dan kötü bir üslupla bahsederken, Salah sayesinde Liverpool taraftarları, ilahi dinin zaferini ifade eden, İslami içerikli marşlar söylüyor." denildi.

Açıklamada, Mısırlı oyuncu Salah'ın başarısı arttıkça bu marşların daha yaygın bir şekilde söylendiğine dikkat çekilerek, Liverpool taraftarlarının, "Daha çok gol atarsa İslam'ı seçeceğim. Camiye gireceğim. Orası, olmak istediğim mekan." şeklindeki bazı ifadelerine yer verildi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü Mısırlı yıldız Muhammed Salah kazanmıştı.

Salah, bu ödülü alan ilk Mısırlı, 2015-2016 yılı ödülünü kazanan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'den sonra ise ikinci Arap ve Afrikalı oyuncu oldu.

Geçen salı günü oynanan Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçındaki üstün performansıyla Salah, dünya basınında gündeme oturdu. Söz konusu maçın ardından dünya Muhammed Salah'ı konuştu.

Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu olduğu kaydedildi.

(Ajansspor)

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