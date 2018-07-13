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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.07.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Sakıb’ın Lucescu’ya çağrısı: ”Hedefim milli takım”

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Sakıb’ın Lucescu’ya çağrısı: ”Hedefim milli takım”

Antalyaspor’da oynadığı başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve başta üç büyükler olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde bulunan Sakıb Aytaç tercihini Kayserispor’dan yana kullandı.

Takımıyla yeni sezona Erzurum’da hazırlanan deneyimli oyuncunun hedefi, başarısını Kayserispor’da da sürdürüp Milli takım formasını giymek.

Sakıb Aykaç, Erzurum kampında hedeflerini anlatırken dünya kupasını heyecanla izlediğini belirtti ve VAR sisteminin Süper Lig’de faydalı olacağına inandığını söyledi.

Tecrübeli oyuncunun Selahattin Ekrekli’ye verdiği röportajın ayrıntıları şöyle:

"Antalyaspor’da sözleşmem sona ermişti. Bonservisim elimdeydi. Gelen teklifleri değerlendirmek istedik. Kayserispor’un hem kadrosuna, hem de yönetimine güvendiğim için burayı tercih ettim. Menajerimin bir kaç kulüple görüşme şansı oldu. Ama görüşmeler istediğimiz gibi gitmedi. Öyle olunca da bizim için en doğru tercihin Kayserispor olduğunu düşünerek imza attık."

HEDEFİM A MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK

"Kayserispor çok büyük bir camia. Yeni yönetimi, taraftarı, yeni hocasıyla ve takımdaki kaliteli oyuncularıyla kovalayacağımız hedeflere ulaşmamız bakımından çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü hedefimiz orta sıralar değil üst sıraları zorlayan bir takım olacak. Tabi ki benim de bireysel hedeflerim var. Öncelikle hedefim çok çalışıp takımıma elimden geldiğince faydalı olmak. Takımımızı yukarılara taşımak için her şeyi yapacağız. Her oyuncunun en büyük hedefi milli takımda oynamak. Biz de hedefliyoruz. Nasip olmadı ama bu yıl takımımızı iyi yerlere getirirsek ve ben de bireysel olarak iyi performans sergilersem, inşallah milli forma nasip olur diye düşünüyorum."

"FAVORİM FRANSA"

27 yaşındaki sol bek oyuncusu milli takım teknik direktörü Lucescu’dan davet beklediğini söylerken Sporlig Yayın Yönetmeni Selahattin Ekrekli’ye yaptığı diğer açıklamalar şöyle:

-Lige Antalyaspor maçıyla başlayacaksınız. Eski takımına karşı oynayacaksın? Neler söyleyeceksin?

"Güzel ve özel bir maç olacak benim için. Antalya’da şampiyonluklar yaşadım. Zor ve güzel günler geçirdik. İyisiyle kötüsüyle 4 yıl bitti. Şimdi yeni kulübümdeyim. Antalyaspor’u evimizde ağırlayacağız. Centilmence bir maç olacak. Umarım iyi bir başlangıç olur

-Dünya kupası finalinde favorin kim

"Favorim Fransa. Maçlarını izlediğimizde görüyorsunuz hep sürpriz takımlar çıktı. Burada bireysel oyuncuların değil, takım oyununun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli takım olarak keşke biz de orada olsaydık, bizim de şansımız olabilirdi diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu büyük turnuvalara katılma hakkı elde ederiz.

-Dünya Kupasındaki takımımız yok ama hakemimiz var. Cüneyt Çakır’ın performansı hakkında bir futbolcu gözüyle neler söyleyeceksin?

Cüneyt hocayı yakından tanıyoruz. Maçlarımızda birçok kez karşılaşıyoruz. İyi maçlar yönetiyor. Yurt dışında da bizi çok iyi temsil ediyor."

-Cüneyt hoca Türkiye’de çok eleştiriliyor. Neler söyleyeceksin bu konuda?

"Bizim maçlardan örnek vereyim. Maçlarda pozisyonları devam ettirmiyor, kesiyor. Belki Avrupa’daki maçlarda onların tarzına uyarak yönetiyor olabilir. Ülkemizdeki maçlarda genelde daha çok durduruyor maçları. Ama yurt dışındaki maçları daha fazla oluyor. Ülkemizde çok eleştiriliyor. Haklı olduğumuz zamanlarda da eleştiriliyor haksız olduğumuz zamanlarda da . Ama beğendiğimiz bir hoca. İnşallah böyle devam eder.

”VAR SİSTEMİ FAYDA GETİRİR"

Sakıb Aykaç, Erzurum kampında hedeflerini anlatırken dünya kupasını heyecanla izlediğini belirtti ve VAR sisteminin Süper Lig’de faydalı olacağına inandığını şu sözlerle ifade etti:

"Kesinlikle fayda getireceğine inanıyorum. Hakemlerimizde insan onların da hataları oluyor, bazen pozisyonları göremiyorlar. Bazen bizim kızdığımız pozisyonlar oluyor ama maçtan sonra izlediğimizde hakemin haklı olduğunu görüyoruz. VAR sisteminin bizim için çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

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