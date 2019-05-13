Sakaryaspor, Samsun'dan turla döndü
TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off çeyrek ilk maçında 1-0 üstünlüğü bulunan Sakaryaspor, rövanşta Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki rövanş maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım, birçok gol pozisyonu bulmasına rağmen yararlanamadı.
Ev sahibi takım maçın son bölümlerinde etkili atakları olsa da skor değişmedi ve maçı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla kendi sahasında 1-0 üstünlüğü bulunan Sakaryaspor, play-off'ta yarı finale yükseldi.
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