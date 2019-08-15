Sahaya sadece 'Youtuber' atlamadı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSahaya sadece 'Youtuber' atlamadı!
GeriFutbol Sahaya sadece 'Youtuber' atlamadı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
15.08.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Sahaya sadece 'Youtuber' atlamadı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahaya sadece 'Youtuber' atlamadı!

Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasında birçok ilk yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken, sahaya giren bir taraftar orta alana doğru koşmuş, daha sonra Liverpool file bekçisi Adrian'ın koruduğu kaleye doğru koşusunu devam ettirmiş ancak ceza sahası içerisinde kendisini yerde bulmuştu. Daha sonra güvenlikler tarafından yakalanan taraftar, gözaltına alınmıştı.

SAHAYA SADECE 'YOUTUBER' ATLAMADI!
Dev karşılaşmada sahaya sadece youtuber girmedi. Liverpool file bekçisi Adrian'ın son penaltıyı kurtarmasının ardından bir taraftar daha yeşil zemine daldı. Penaltı atışının kaçmasının ardından Adrian'a doğru koşan taraftarı gören Liverpool Kulübü görevlisi, İspanyol kaleciyi korumak için ani bir refleks göstererek oyuncusunun üzerine kapandı. Yaşanan arbedede Liverpoollu futbolcular Firmino ve Gomez de oluşan karambolde yere düştü. Sahaya giren taraftar da Liverpoollu oyunculara ulaşamadan yerde kaldı. Kargaşada yere düşen Adrian sakatlık tehlikesi atlatırken, başarılı file bekçisinin, görevlinin kendisini korumaya çalışırken şiddeti ayarlayamaması sonucunda yaşadığı acı yüzüne yansıdı. Liverpool'un takım kaptanı Henderson'ın da sahaya giren kişiye tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Taraftarın zararsız olduğunun anlaşılmasının ardından Liverpoollu futbolcular sevinç gösterilerine devam ederken, sahaya giren taraftar güvenlik görevlileri tarafından tekrardan tribüne çıkartıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Yıldırım Mert Çetin Roma yolunda!
Sahaya sadece 'Youtuber' atlamadı!
UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı
Son dakika... Falcao transferinde flaş gelişme! Takımdan...