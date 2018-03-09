Sadri Şener: Transfer yasağı cezasından memnun oldum
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Radyospor'un Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'un sorularını yanıtladı.
Gelen transfer yasağı cezasından memnun oldum. Böylelikle paramız cebimizde kalır. Ayrıca yanlış transfer yapmamış oluruz. Kadromuz yetersiz. Biz de artık sorunlarımızı içimizden, alt yapıdan çözeriz
"Yönetimin hatası var, fazla yorum yapamıyorum konuya çok hakim değilim ama FIFA böyle durumlarda hata yapmaz."
Bir sürü yabancı oyuncu alındı. Seçimler yanlış çıkınca hem borcun artıyor hem de başarılı olamıyorsun. Artık alt yapıya yönelmeliyiz. Gerçi alt yapıda iyi oyuncular var mı bilmiyorum.
"KONGREYE GİDİLMESİ GEREKİYOR..."
Yönetim çok eksik kaldı ama hala devam ediyor. Kongreye gidilmesi gerekiyor. Akıllı birilerinin ortaya çıkması gerekiyor. Bizden artık geçti ama genç arkadaşların ortaya çıkması gerekiyor. Biz de bilgi birikimimizle ve yardımcı olmaya çalışırız.
"DEVLETİN DESTEK OLMASI GEREKİYOR..."
Bu kadar masraf yapıyorsun şampiyon olursan tamam ama şampiyon olamadığında ise bu durumlara düşüyorsun. Devletin destek olması da gerekiyor yoksa işimiz zor.
"BURAK YILMAZ BENİM İÇİN HASSAS BİR KONU..."
Burak Yılmaz, benim için hassas bir konudur bu konuda çok konuşmak istemiyorum ama gol atıyor doğal olarak havalara giriyor.
"Şu durumda Rıza Çalımbay'la devam etmek lazım, yıl sonunda ise oturup konuşursunuz."
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