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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.10.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Sadık Çiftpınar'dan hakemler ve VAR açıklaması

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Sadık Çiftpınar'dan hakemler ve VAR açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, verilen kararlara yönelik tartışmalara karşın, hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmediğini söyledi.


Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı, Antalya'da kamp yaparak geçiren sarı-siyahlı takımın başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, adaletin sağlanmasına katkı verdiğini kaydeden Sadık, "Adaletin sağlanması açısından VAR'ın çok doğru bir sistem olduğuna, ilerleyen süreçlerde futbolumuza büyük şeyler katacağına inanıyorum. dedi."

VAR'dan zaman zaman aleyhlerine karar da çıkabildiğini anlatan Sadık, "Hakkaniyetli bir karar olduktan sonra bunda hiçbir beis yok. Bu sistemden çok memnunum. Tabii ki uygulama zaman geçtikçe daha da oturacaktır. Hakemlerimize de yardımcı oluyor. VAR'ın başındaki hakemler de insandır. Onların bakış açıları tabii ki farklı olabilir. Hiçbir şekilde hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

"HATALARDAN HERKES DERSİNİ ALACAK"

Sadık Çiftpınar, lige çok iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarındaki yenilgilerden sonra duraklama dönemine girdiklerini dile getirdi.

Son 3 maçlarında 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarını hatırlatan sarı-siyahlı oyuncu, bu tip müsabakaların da takıma katkı sağladığını belirterek, "Yaptığımız hatalardan herkes dersini alacak. Antalya'daki 10 günlük kamp süresince de iyi çalışıp, MKE Ankaragücü maçına hazır şekilde gideceğiz. Oradan galibiyetle dönerek, puanımızı 15 yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Geride kalan sezonu 43 puanla 10. sırada tamamladıklarını anımsatan Sadık, bu sene de kaliteli bir kadroya sahip olduklarını anlatırken, "Aramıza katılan yeni arkadaşlar oldu. Geçen seneden takımda tutulan çok önemli, kaliteli futbolcular var. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu yıl 43 ve üzerinde puan toplayabilirsek, 'Sezon başarılı geçti.' diyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

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