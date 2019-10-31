Ryan Babel: Dansözleri bekliyoruz
Galatasaray'da son dakika haberi: Dansözlü eğlence görüntüleri sosyal medyaya düşen Galatasaray'ın Hollandalı yıldızları Ryan Babel ve Ryan Donk sosyal medyadan açıklama yaptı.
Instagramdan kısa bir video paylaşan ikiliden Donk, sessiz şekilde ekrana baktıktan sonra Babel'e dönüyor.
Babel ise, "Waiting for the dancers" (Dansözleri bekliyoruz) karşılığı veriyor. İkilinin tavırlarından sosyal medyadaki eleştirileri çok da önemsemedikleri görülüyor.
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