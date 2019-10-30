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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Instagram
30 Ekim 2019 - 15:23,

Sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü! Galatasaraylı futbolcularla ilgili açıklama...

Galatasaraylı bazı futbolcuların, bir eğlence mekanında, yanlarında bazı kadınlarla birlikte dansözlü eğlence yaptıkları bir video kaydının sosyal medyaya düşmesi epey tepki yaratmıştı.

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Ryan Donk, Mario Lemina ve Ryan Babel'in bulunduğu yemekli eğlencede futbolcuların dansöz eşliğinde şarkılara tempo tuttuğu görüldü.

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Yeni ortaya çıkan videoda Ryan Donk'un kadınlarla halay çektiği ve Babel'in de masadaki kadınlardan biriyle konuştuğu görüldü.

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Bu görüntüler, Şampyonlar Ligi'nde ve ligde üst üste yenilgiler alan sarı-kırmızılı camiada tepki yarattı.

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Diyarbakır doğumlu model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcular Babel, Donk ve Lemina'nın eğlence görüntüleri ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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O an futbolcuların yanında olan Elif Çelik, Twitter hesabından "Dün gece İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hepbirlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. 'Alem yaptılar' başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır" yazdı.

6Elif Çelik kimdir

Elif Çelik kimdir?

Diyarbakır doğumlu Elif Çelik, Playboy'un pek çok edisyonunda yer aldı.

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Daha önce röportaj veren Çelik, Playboy yolculuğunu ve Hugh Hefner ile olan diyaloğunu anlatırken, Miss Bum Bum yarışmasına katılacağını da belirtmişti.

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İşte Elif Çelik'in o röportajı:

Bize kendinden biraz bahsedebilir misin?

Diyarbakır doğumluyum. Beş kardeşiz. 30 yaşına yeni girdim."

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Diyarbakır'dan Playboy'a yolculuğun nasıl başladı?

Playboy’a başvurum e-mail atarak oldu. Bir yıl sonra geri dönüş yaptılar."

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Los Angeles'a davet ettiler. Casting'e girdim ve seçildim. Seçildikten 7 ay sonra Playboy Slovakya'ya kapak yapmak istediler ve teklifi kabul ettim."

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Sonra Playboy Meksika'dan teklif aldım. Şu anda zaten onların Playmate'iyim onlarla sözleşmem var..."

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Ailen bu duruma karşı çıktı mı?

Hayır... Playboy yolculuğum boyunca hep onlar desteklediler. İnandılar güvendiler..."

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Onlara çok minnettarım sonuç olarak hayat benim hayatım ama insan yanında destek olarak en başta ailesini görmek ister... Sanırım bu konuda şanslıyım..."

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İyi para kazanıyor musun peki?

Rakam vermek istemiyorum ama gayet güzel para kazanıyorum. İki yıldır kazandığım parayla kendime ev aldım."

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Meksika'da arkadaşlarınla gözaltına alınmıştın. Olayı biraz anlatır mısın?

Aslında o kabus dolu geceden bahsetmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum bir yanlış anlaşılmaz yüzünden boş yere 16 saat gözaltında kaldık. Kaldığımız yer inanılmaz kötü bir yerdi."

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Mario Lemina'nın Juventus'ta oynadığı dönemde Atalanta'ya attığı mükemmel golü izliyoruz.

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