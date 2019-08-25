Rüya takım şokta! 78 maçlık yenilmezlik serisi bitti
Çin’de düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren ABD Takımı, özel maçta Avustralya’ya 98-94 yenildi. Böylece ‘Rüya Takım’ın 78 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Avustralya’ya karşı 66 maçlık galibiyet serisini de yitiren ABD’de ayrıca forvet Kyle Kuzma sakatlandı. Genç oyuncunun Dünya Kupası’na da katılamayacağı açıklandı.
Öte yandan Türkiye, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer alan ABD’nin kesin kadrosu da belli oldu:
Harrison Barnes (Sacramento)
Kemba Walker (Boston)
Jaylen Brown (Boston)
Jayson Tatum (Boston)
Marcus Smart (Boston)
Mason Plumlee (Denver)
Derrick White (San Antonio)
Joe Harris (Brooklyn)
Brook Lopez (Milwaukee)
Khris Middleton (Milwaukee)
Donovan Mitchell (Utah)
Myles Turner (Indiana)
Daha önce aday kadroya alınan ancak sakatlıklar veya kendi istekleriyle kadrodan çıkan isimler şunlar: Anthony Davis, James Harden, Bradley Beal, Tobias Harris, Damian Lillard, Kevin Love, CJ McCollum, Eric Gordon, Paul Millsap, Andre Drummond, Montrezl Harrell, Julius Randle, Thaddeus Young, Bam Adebayo, Marvin Bagley III, Kyle Lowry, P.J. Tucker, De’Aaron Fox.
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