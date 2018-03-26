Rüştü Reçber, Ali Koç ve Kameni'nin çocukları Barcelona'da
Carlos Kameni, Rüştü Reçber ve Ali Koç'un çocuklarının Barcelona Kulübü'nün İstanbul'daki futbol okulunda eğitim aldığı ortaya çıktı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Burak Reçber (U12), Luka Kameni (U14), Lenny Kameni (U10) ve Kerem Koç (U10) yaş gruplarında eğitim alıyor.
Bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in oğlu ile kulübün forma sponsorlarından biri olan Ali Koç'un oğlunun Barcelona altyapısında olması dikkatlerden kaçmadı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle