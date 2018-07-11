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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya Kupası
Kaynak: Skor-Sözcü
11.07.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Ruslar kabul etti! Doping...

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Ruslar kabul etti! Doping...

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar ilerleyerek büyük bir sürprize imza atan Rusya Milli Takımı için doping iddiaları ortaya atıldı. Futbolcuların maçtan önce 'amonyak' kokladığı iddialarına Rusya Futbol Federasyonu'ndan yanıt geldi.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’un iddiasına göre; Rus futbolcular İspanya maçından önce amonyaklı pamuk koklayarak performanslarını arttırmak istedi.

Rusya Milli Takımı’nın doktoru Eduard Bezuglov da, oyuncuların hem İspanya maçında hem de çeyrek finaldeki Hırvatistan maçından önce amonyak kokladığını itiraf etti.

Konu hakkında açıklama yapan Bezuglov, “Küçük bir pamuk parçasına damlatılan ve burundan çekilen basit bir amonyaktan bahsediyoruz. Binlerce sporcu bunu yıllardır kullanıyor” şeklinde konuştu.

Kullanılan maddenin doping olmadığını belirten Bezuglov, “Sadece sporcuların da kullandığı bir şey değl. Başı dönen yada şuurunu kaybedenler güçlü kokunun etkisi için kullanıyor. Herhangi bir eczaneye gidip alabileceğiniz bir şey. Dopingle alakası yok” dedi.

Amonyak, uluslararası anti-doping düzenlemelerinde yasak bir madde olarak sınıflandırılmamakla birlikte, nefesin uyarılması ve kandaki oksijen akışının iyileştirilmesi yoluyla atletik performansın geliştirilmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Süddeutsche Zeitung’de yer alan haberde, “Rusya Federasyonu, duşta şampuanın kullanılması kadar yaygın bir şeymiş gibi davranıyordu” ifadelerine yer veriyor.

Süddeutsche Zeitung’un yanı sıra Bild gazetesi de Rus oyuncuların Hırvatistan’a karşı çeyrek final maçında burunlarını ovuşturarak, performans arttırıcı maddeyi kullandıklarını belirttikleri fotoğrafları yayınladı.

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