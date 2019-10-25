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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.10.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Rotasyon, Trabzonspor'a yaramıyor!

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Trabzonspor, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde rotasyonlu kadroyla sahaya çıktığı maçlarda sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililerin özellikle savunmada yaptığı değişiklikler aldığı saha sonuçlarına olumlu yansımadı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Rusya'nın Krasnodar takımına sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde uyguladığı rotasyonunun sancılarını yaşıyor.

İki kulvarda mücadele eden bordo-mavililer bugüne kadar Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 15 resmi müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik 4 mağlubiyet alırken, attığı 26 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Süper Lig'de 15 puan ile 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini uyumu ön planda

Sezon başından bu yana sakat oyuncularından yoksun olmanın sıkıntısını yaşayan Trabzonspor, mecburi değişimler yaşarken, özellikle savunma hattında görev alan isimler arasında yapılan değişikliklerde beklediği verimi alamadı. Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Campi ve Ivanildo Fernandes gibi stoper bölgesinde görev alan isimlerden Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini uyumu ön plana çıkarken, Fernandes ve Campi ise bu iki ismin gerisinde kaldı.

Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini'nin Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakalarda ise Karadeniz ekibi 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken mağlup olmadı. Attığı 22 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü.

Sparta Prag-Trabzonspor........: 2-2 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Sparta Prag........: 2-1 ( Hosseini-Hüseyin Türkmen)
AEK-Trabzonspor...................: 1-3 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Malatyaspor......: 2-1 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Fenerbahçe-Trabzonspor.......: 1-1 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Beşiktaş.............: 4-1 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Basel.................: 2-2 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Çaykur Rizespor-Trabzonspor.: 1-2 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Gaziantep FK.....: 4-1 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)

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Değişimin yaşandığı maçlarda galibiyet yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın üst üste gelen maçların yoğunluğu nedeniyle her oyuncusunu hazır tutma arzusu savunma bölgesinde sıkıntıya yol açtı. Özellikle söz konusu bölgede 6 maçta yapılan değişikliklerde bordo-mavililer galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililerin savunmada değişime gittiği maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederken, attığı 4 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.
Savunma bölgesinde yaşanan değişiklikler ve alınan sonuçlar:

Kasımpaşa-Trabzonspor.....: 1-1 (Fernandes-Campi)
Trabzonspor-AEK................: 0-2 (Fernandes-Campi)
Trabzonspor-Gençlerbirliği.: 2-2 (Hosseini-Fernandes)
Getafe-Trabzonspor............: 1-0 (Hosseini-Campi)
Sivasspor-Trabzonspor........: 2-1 (Hosseini-Campi)
Trabzonspor-Krasnodar.......: 0-2 (Fernandes-Campi)

Rotasyon, Trabzonspora yaramıyor

Rotasyon, Trabzonspora yaramıyor

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