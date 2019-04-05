Roma'dan flaş Mourinho hamlesi! Menajerler devrede...
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, geçtiğimiz ay başında takımı Claudio Ranieri'ye emanet etmişti.
8 yılı aşkın bir süre sonra yeniden Roma'nın başına geçen Claudio Ranieri, ilk 4 maçında sadece 4 puan toplayınca yeni sezon için takımın başında kalamayacağı yönünde haberler yayılmaya başladı.
Sky Italia'nın edindiği bilgiye göre; bazı menajerler Roma'nın başına Jose Mourinho'nun gelmesi için başkent ekibinin kapısını çalmış!
Son zamanlarda verdiği röportajlarda, Manchester United serüveni sonrası yeniden İngiltere'ye dönmek istemediğini belirten Portekizli çalıştırıcı için Inter söylentileri çıkmış ama bunlar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştı.
Inter ile geçmişte sayısız başarılar kazanan Mourinho, geçtiğimiz günlerde Inter ile Tottenham'ın efsanelerini bir araya getiren gösteri maçında, hali hazırda Inter'de başkan vekilliği yapan Javier Zanetti ile koyu bir sohbet yaparken görüntülenmişti.
Cengiz Ünder'in yeni hocası Mourinho olur mu bilinmez fakat haberin detayında, her ne kadar menajerler tarafından yoğun bir şekilde Roma'nın başına geçmesi için uğraş verilse de; Mourinho eğer İtalya'ya dönmeye karar verirse ilk tercihinin Inter olacağı ve Roma ihtimalinin oldukça uzak olduğunun altı çizilmiş...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle