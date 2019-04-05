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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
05.04.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Roma'dan flaş Mourinho hamlesi! Menajerler devrede...

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Roma'dan flaş Mourinho hamlesi! Menajerler devrede...

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, geçtiğimiz ay başında takımı Claudio Ranieri'ye emanet etmişti.

8 yılı aşkın bir süre sonra yeniden Roma'nın başına geçen Claudio Ranieri, ilk 4 maçında sadece 4 puan toplayınca yeni sezon için takımın başında kalamayacağı yönünde haberler yayılmaya başladı.

Sky Italia'nın edindiği bilgiye göre; bazı menajerler Roma'nın başına Jose Mourinho'nun gelmesi için başkent ekibinin kapısını çalmış!

Son zamanlarda verdiği röportajlarda, Manchester United serüveni sonrası yeniden İngiltere'ye dönmek istemediğini belirten Portekizli çalıştırıcı için Inter söylentileri çıkmış ama bunlar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştı.

Inter ile geçmişte sayısız başarılar kazanan Mourinho, geçtiğimiz günlerde Inter ile Tottenham'ın efsanelerini bir araya getiren gösteri maçında, hali hazırda Inter'de başkan vekilliği yapan Javier Zanetti ile koyu bir sohbet yaparken görüntülenmişti.

Cengiz Ünder'in yeni hocası Mourinho olur mu bilinmez fakat haberin detayında, her ne kadar menajerler tarafından yoğun bir şekilde Roma'nın başına geçmesi için uğraş verilse de; Mourinho eğer İtalya'ya dönmeye karar verirse ilk tercihinin Inter olacağı ve Roma ihtimalinin oldukça uzak olduğunun altı çizilmiş...

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