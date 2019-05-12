Roma Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Roma Juventus maçı ile İtalya Ligi'nde Avrupa Kupaları mücadelesi sürüyor. Şampiyonluğu garanti altına alan Juventus, en kötü ihtimalle Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanmak isteyen Roma ile karşılaşacak. Peki, Roma Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Roma Juventus maçı, İtalya Serie A'yı yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Evinde 2014 yılından bu yana Juventus'a yenilmeyen Roma, bu akşam serisini devam ettirmenin peşinde olacak. Peki, Roma Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ROMA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A'da mücadele eden Roma, Juventus'u konuk edecek. 12 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Bu ligde Roma evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor.
Bu ligde Juventus toplamda 3 maçtır kaybetmiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle