Rodallega: Yedek kalmaya gelmedim!
32 yaşındaki Kolombiyalı forvet, “Bu takıma yedek kalmaya gelmedim. Umarım daha çok süre alırım” dedi.
Trabzonspor'un forveti Hugo Rodallega, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sürekli olarak Burak Yılmaz'sız gol atamadıkları yönündeki sözleri nedeniyle üzgün. Tecrübeli oyuncunun yakın çevresine, yeterince şans bulamadığı konusunda dert yandığı öğrenildi. Burak'ın çok iyi bir golcü olduğunu ancak kendisinin de geçmişi ve tecrübesiyle çok daha güzel işler yapabileceğine vurgu yapan 32 yaşındaki Kolombiyalı'nın, "Bu takıma yedek kalmak için gelmedim. Mücadele ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Umarım daha fazla süre alırım. Yeterince oynatılırsam gollerimi de atarım" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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