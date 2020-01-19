Rodallega, Galatasaray'a yine gol atar mı? Denizlispor'un iddaa oranı...

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GALATASARAY - DENİZLİSPOR

Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı. Andone ve Luyindama sakat, Onyekuru hasta. Yeni transferler Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi'nin lisansları çıkartıldı, maç kadrosunda olacaklar.

Uzun süren sakatlığını atlatan Emre Akbaba, kupadaki Rize deplasmanında golle döndü ve TD Fatih Terim tarafından bir kez daha ilk 11'de kendisine yer verilebilir.

Sağ bekte Martin Linnes oynamaya devam eder, hücumun en ilerisinde Radamel Falcao olacak.

Denizlispor'da ise Madou Barrow cezalı, Isaac Sackey ile Zakarya Bergdich'in durumları maç saati netlik kazanacak.

Kupadaki Trabzon deplasmanında 2-0 kaybeden yeşil-siyahlılar, böylece son 4 resmi maçı galibiyetsiz geçmiş oldu. Araya girmeden önce kupadaki Altınordu beraberliği ile başlayan seri, ligdeki Alanyaspor yenilgisi ve Ankaragücü beraberliği ile devam etmişti.

Takımın en önemli hücum silahı olan Hugo Rodellaga, sezonun ilk yarısında sadece 5 gol atabildi ama 2-0 kazandıkları sezonun ilk maçında ve geçen sezon yine bu sahada Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a gol atmayı başarmıştı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray ligdeki son 6 maçından sadece 8 puan çıkartabildi. (2G - 2B - 2M)

- Denizlispor, Mehmet Özdilek takımın başına geçtikten sonra oynadığı 5 deplasman maçının 3'ünü kazanmasını bildi.

- Galatasaray iç sahadaki son 6 maçının 5'inde, son 3 maçının ise tamamında penaltıdan gol attı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray galibiyet!

Üyelerin yaklaşık %65'i karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyor...

Öne çıkan ikinci tercih ise %11'lik oynanma oranıyla "2.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...

Galatasaray yeni transferleri, gençleşmiş takımı ile kendi seyircisi önünde ligin 2.yarısına start verecek.

Galatasaray her zaman buraları, yani ikinci perdeyi ve finalleri iyi oynayan bir takım. Şampiyonluk hedefi olan Galatasaray için her haftanın bir final olduğunu göz önüne alırsak ben Fatih Terim’in ekibinin hata yapmayacağını düşünüyorum.

Sarı kırmızılıların Denizlispor karşısında ilk yarıdan üstünlüğü ele geçirip bu kez oyunu domine edeceği bir 90 dakika izleyeceğimiz kanaatindeyim.

"İY1/MS1 - 1,58" öneriyorum...

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