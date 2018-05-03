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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.05.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

Roberto Soldado: Maçın oynanmasını isterdik

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Roberto Soldado: Maçın oynanmasını isterdik

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, iptal edilen Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Daha önce hiç böyle bir durum yaşamadığının altını çizen İspanyol futbolcu, "Daha önce böyle bir durum yaşamadım. Saha içerisinde bu akşam bu maç oynansın ve hak eden finale çıksın isterdik. Ama bu akşam buraya gelip bu maçı oynamak istemediler. Bizim isteğimiz bu maçı oynamak yönündeydi. Buraya gelip rakibimizi bekledik, bu turnuvaya, rakibimize ve yaptığımız işe saygı gösterdik. Ama rakibimiz gelmedi. Beşiktaş bizim ezeli rakiplerimizden biri. Onlar gelip bu maçı oynamak istemedi. Gönül isterdi ki bu maç saha içerisinde oynansın, öyle finale çıkalım. Bir turnuva var, bu turnuvaya saygılı olmamız gerekiyor. İstediğimiz şekil, bu şekil değildi. Ama final oynayacağız" dedi.

"KENDİ MAÇLARIMIZI KAZANIP, RAKİPLERİMİZİN HATA YAPMASINI BEKLEYECEĞİZ"

Ligde kendilerini bekleyen 3 mücadele olduğunu belirten Soldado, "Bizi bekleyen 3 maç var. Kendi elimizde olan tek şey, bu 3 maçtan galibiyetle ayrılmak. Kendi maçlarımızı kazanıp, onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Evet işimiz zor, ama bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Soldado son olarak kendi performansıyla ilgili, "Bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Kalan maçlarda takıma en fazla katkıyı vermek ve ulaşacağımız başarılarda pay sahibi olmak istiyorum. Kişisel çıkarları bir kenara bırakmak gerekiyor. Daha sonrasında ben de isterim her sezon, bir önceki sezondan daha iyi olsun. Bizim için en önemli nokta, kalan maçlarımızı kazanmak" şeklinde konuştu ve sözlerini noktaladı.

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