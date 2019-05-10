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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaynak: Fanatik
10.05.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Robben'de flaş iddia! Yeni takımı...

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Robben'de flaş iddia! Yeni takımı...

Bundesliga devi Bayern Münih'ten bu yaz resmen duyurulan Hollandalı futbolcu Arjen Robben ile ilgili Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. 35 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni rotasının Portekiz ligi olacağı öğrenildi.

10 yıldır aralıksız olarak formasını giydiği Bayern Münih'ten bu yaz resmen ayrılacak olan Hollandalı futbolcu Arjen Robben ile ilgili Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, 35 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Portekiz olacağını yazdı.

Gazete, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü sağ kanadın Benfica kulübü ile görüşmelere başladığını duyururken Portekiz kulübünün kendisini çok istediğini öne sürdü. Bayern'in efsaneleri arasına adını yazdıran Robben, bu sezon Bavyera ekibiyle yalnızca 16 maçta forma giyerken takımına 5 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlamıştı.

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