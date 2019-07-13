Rizespor kamp kadrosunda altyapıdan 12 genç!
Çaykur Rizespor, altyapı kadrosundan A takım kamp kadrosuna 12 oyuncu dahil etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un teknik adamı İsmail Kartal’ın isteği doğrultusunda altyapı kadrosundan A takım kamp kadrosuna 12 oyuncu katıldı.
Yeşil-Mavili ekibin bu rakamı, kulüp tarihinde ilk defa en yüksek sayıda altyapıdan yetişerek A takım kamp kadrosuna katılan sayı oldu.
Karadeniz ekibinin Erzurum’da sürdürdüğü kampa katılan oyuncular şu isimden oluşuyor:
"Sinan Yazıcı, Kazım Kopuz, Ufuk Boncukçu, Muhammet Çelik, Emir Han topçu, Eren Karadağ, Berkay Sandıkçı, Boğaçhan Kazmaz, Okan Sarı, Yiğit Can Buber, Taha Enes Duman ve Alperen Keleş"
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