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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.02.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 'Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor'

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Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 'Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor'

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor maçında girdikleri birçok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini belirtti.

Maçın genelinde çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Kartal, "Maçın tamamına baktığımızda çok rahat kazanabilirdik. İki topumuz direkten döndü, bir pozisyonda üç net fırsatı Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

Bulduğumuz pozisyonları değerlendirip kazanabilseydik üst sıralara tırmanma adına bizim için çok büyük bir adım olacaktı." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının kendileri için çok iyi bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Hasan Kartal, şöyle devam etti:

"İlk yarı sonunda bütün spor kamuoyu bizim sezon sonunda düşeceğimizi konuşuyordu. Biz doğru işler yaparak ikinci yarıda 4 maçta 10 puan topladık. Taraftarlarımız bize inandı ve sabırla destekledi. Artık camia olarak kenetlendik. Çok iyi bir taraftar kitlemiz oluştu. Taraftarımız 12. adam olma görevini yerine getiriyor. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Haftalar ilerledikçe taraftarın desteği ile çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

Kartal, ikinci yarıyı maç maç hesaplayarak ilerlediklerini aktararak, "Antalyaspor maçı geride kaldı. Kaybedilen iki puana üzülürken aldığımız bir puanın değerini lig sonunda göreceğiz. Hiç durmadan Bursaspor maçına kenetleneceğiz. İnşallah Bursaspor deplasmanında üç puan alırız." ifadesini kullandı. 

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