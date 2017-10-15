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Rize'de kazanan yok

TFF 1. Lig'in sekizinci haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Maçın 29. dakikasında konuk ekipte Ayite penaltı atışından yararlanamadı.

AA
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Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Kamil Çetin
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 36 Cihan Topaloğlu), Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın, Ümit Kurt, Mehmet Uslu, Saadane, Petrucci, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan (Dk. 79 Halil İbrahim Sönmez), Samudio, Edomwonyi (Dk. 55 Süleyman Koç)
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen (Dk. 74 Gökay Iravul), Hasan Hatipoğlu, Abdulkerim Bardakçı, Ufuk Budak, Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya, Ahmet Cebe, Göksü Türkdoğan (Dk. 46 Samaras), Chibuke (Dk. 88 Ahmet Burak Solakel), Ayite
Goller: Dk.25 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor) Dk. 49 Ahmet Cebe (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Orhan Ovacıklı, Dk. 33 Oğulcan Çağlayan, Dk. 41 Edomwonyi, Dk. 53 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 44 Ahmet Cebe, Dk. 45+5 Erkam Reşmen (Samsunspor)

TFF 1. LigAnadolu Kulüpleri
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